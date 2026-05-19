تصاعد الدعوات لإعادة صياغة النظام الأمني في المنطقة بعيدًا عن مظلة أمريكا التقليدية

تتصاعد الدعوات داخل دوائر التفكير الغربية لإعادة صياغة النظام الأمني في المنطقة بعيدا عن المظلة الأمريكية التقليدية، وسط تحذيرات من أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي لم يعد يوفر الحماية لدول pênúltاغيا. يبرز الباحث ديفيد بي. روبرتس في مقال مطول أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران وضعت دول الخليج أمام واقع أمني جديد وصفته بأنه« لا يحتمل ». كما تشير المجلة إلى أن الوجود العسكري الأمريكي الذي اعتمدت عليه دول الخليج لعقود تحول من عنصر حماية إلى مصدر تهديد مباشر، بعدما أصبحت القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة سببا رئيسيا في تعريض البنية التحتية الخليجية والمنشآت النفطية والفنادق لهجمات إيرانية محتملة.
