تصاعد المواجهات في غزة: القسام تعلن استهداف آليات إسرائيلية ونتنياهو يأمر باستئصال المدينة

في خضم تصاعد العنف في قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام عن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية، بينما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر بتكثيف العمليات العسكرية. تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية، في حين تشير التقارير إلى سقوط ضحايا فلسطينيين وتدهور الأوضاع الإنسانية.

أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، عن استهدافها لآليات عسكرية إسرائيل ية في حقل عبوات ناسفة شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة . يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد حدة التوتر والعمليات العسكرية في القطاع، حيث تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات ال إسرائيل ية. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيل ية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصداره أوامر للجيش ال إسرائيل ي باستئصال مدينة غزة ، ما يشير إلى تصعيد كبير في العمليات العسكرية ال إسرائيل ية ضد المدينة.

\تزامناً مع ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة غزة، والتي بدأت في 11 أغسطس الماضي تحت اسم 'عربات جدعون 2'، مستهدفة أحياء سكنية وأبراج، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين. وأعلنت كتائب القسام عن استعدادها لمواجهة هذه العمليات، مؤكدةً على تجهيزها جيشاً من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للدفاع عن المدينة. وهددت القسام بأن غزة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين الذين يحاولون التوغل فيها، مشيرة إلى أن الحرب ستكون حرب استنزاف مكلفة للجيش الإسرائيلي.\في تطورات أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في مدينة غزة بمشاركة فرق عسكرية نظامية واحتياطية، بينما بدا التقدم الإسرائيلي محدوداً، مع تركيز العمليات على أطراف بعض الأحياء الشمالية الغربية. وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف إراقة الدماء في غزة. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل وسيم محمود يوسف أبو الخير، الذي وصف بأنه نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في كتيبة البريج التابعة لحماس. في الوقت نفسه، أفاد مراسلون عن سقوط 23 قتيلاً فلسطينياً في غارات إسرائيلية على القطاع، بما في ذلك 11 قتيلاً في مدينة غزة. وتواصل الولايات المتحدة عرقلة قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما أثار غضب المحتجين الذين هاجموا المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة. وفي سياق إنساني، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تشخيص نحو 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال في غزة خلال شهري يوليو وأغسطس





غزة حماس إسرائيل القسام نتنياهو مجلس الأمن

