تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية في ظل ترقب جولة مفاوضات حاسمة في إسلام آباد

تحليل معمق للوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، مع استعراض تصريحات الرئيس ترامب حول الملف النووي الإيراني ومستقبل المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار وتجدد الصراع الإقليمي.

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، مؤكداً في مقابلة إذاعية مع جون فريدريكس أن النظام ال إيران ي سيجد نفسه أمام تبعات غير مسبوقة في حال رفض الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية. وشدد ترامب على أن إدارته تسعى لإبرام صفقة عادلة تساهم في إعادة بناء الاقتصاد ال إيران ي، لكنها تضع خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وهو الملف النووي، حيث أكد بشكل قاطع أن الولايات المتحدة لن تسمح ل إيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه الدبلوماسية من ضغوط كبيرة، خاصة بعد أن لوح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن بلاده لن تقبل بالإملاءات أو التهديدات الأمريكية، مشيراً إلى جاهزية طهران العسكرية لإظهار توازن قوى جديد في حال استمر التصعيد. تأتي هذه المواقف السياسية في سياق معقد يحيط بالعمليات العسكرية التي اندلعت منذ أواخر فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ورغم الإعلان عن وقف متبادل لإطلاق النار في السابع من أبريل الجاري، إلا أن الأرضية لا تزال هشّة للغاية. وقد شهدت إسلام آباد جولات مفاوضات أولية بقيادة محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكنها اصطدمت بجدار من الخلافات العميقة التي حالت دون التوصل إلى تسوية طويلة الأمد. وتنظر الأوساط السياسية إلى الجولة المرتقبة في العاصمة الباكستانية ببالغ القلق، حيث تشير التقارير إلى احتمال تعثرها أو إلغائها في ظل الاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة، لا سيما مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التدخلات الأمريكية في الملاحة البحرية تشكل عائقاً أمام أي تقدم دبلوماسي ملموس. من جانبها، تروج الإدارة الأمريكية الحالية لفكرة أن أي اتفاق قادم سيكون متفوقاً بمراحل على خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت في عهد أوباما وبايدن، وهو ما يراه مراقبون محاولة من ترامب لفرض واقع سياسي جديد في الشرق الأوسط. وفي ظل تصريحات متضاربة نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن قرب توقيع اتفاق نهائي في إسلام آباد، لا يزال الميدان يفرض كلمته، حيث تتقاطع هذه الأحداث مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة في لبنان، مما يجعل من العملية الدبلوماسية في إسلام آباد اختباراً حقيقياً لإرادة الطرفين في تجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. إن الأيام المقبلة ستكون مفصلية، فإما أن تثمر الضغوط الدبلوماسية عن تفاهمات تضمن الاستقرار، أو أن تتداعى الهدنة الهشة لتفسح المجال لمرحلة جديدة من المواجهة التي لا يمكن التنبؤ بحدود تداعياتها الإقليمية والدولية





