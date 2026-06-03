تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وتداعياتها الإقليمية

تغطية شاملة لأبرز التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك الردود الإيرانية على مزاعم أمريكية، وتبادل التهديدات، وموقف دول الخليج، وتداعيات الهجمات على الكويت والبحرين، وموقف الأزهر الشريف، وترقب لقاء محتمل بين ترامب وخصمه الإيراني.

في تطورات مقلقة للمشهد الإقليمي، أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية ال إيران ية أن بلاده تواجه حملة密密ية من стороны الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن التهديدات والادعاءات حول نوايا إيران النووية لا توثق بأساليب مهنية.

وقد تجلت هذه التوترات في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام الكونغرس، حيث أقرّ بتعاون بعض دول الخليج مع واشنطن ضد طهران، ووصف حلفاء المنطقة بأنهم "متعاونين للغاية"، ملمحاً إلى دور كل من الإمارات والكويت. وقبل ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لم توافق بعد على إخراج موادها النووية، وزعم أن الضغط على طهران يتزايد وأن نحو 20 عالماً نووياً إيرانياً تم "القضاء عليهم"، في إشارة على الأرجح إلى عمليات اغتيال أو فرض قيود.

من جانبها، ردت إيران عسكرياً ودبلوماسياً على ما تسميه انتهاكات أمريكية. فقد ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت "ضربات دفاعية" ضد مواقع تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة السفن المدنية وانتهاك وقف إطلاق النار. وأرفق عراقجي تدوينته بمقطع فيديو من جلسة الكونغرس التي أكد فيها روبيو تعاون دول الخليج، معتبراً أن أي عمل عدائي سيواجه برد "فوري وحاسم". وتوعد بأن ما لم تحققه العقوبات والحروب لن يتحقق بالمزيد من الحرب.

وقد جاء ذلك بعد أن أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في الكويت والبحرين، مما دفع بالأزهر الشريف في مصر إلى إدانة هذه الهجمات. وفي المقابل، كشفت تقارير استخباراتية عن تزايد خطر سعي إيران سراً لتطوير أسلحة nucléaire، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرغ" نقلاً عن بيانات جديدة، قائلة إن الخطر بات أعلى من قبل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأولى في 13 يونيو.

وقد رصدت وزارة الدفاع الكويتية 13 صاروخاً باليستياً معادياً داخل أجواء الكويت، مؤكدة أنه تم اعتراضها فوق مناطق سكنية مما أدى إلى سقوط شظايا. وتزامناً، أكد الحرس الثوري الإيراني أن العدو مجبر على قبول القواعد الجديدة التي فرضتها إيران، خاصة في مضيق هرمز. على الصعيد الدبلوماسي، كشف توقعات President الأمريكي دونالد ترامب لعقد لقاء مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، معترفاً بتعثر محادثات السلام رغم ما وصفه بـ"التوافق الجيد" بينهما.

لكن شبكة "إي بي سي نيوز" ذكرت أن ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابياً كجزء من اتفاق مبدئي. وقد انتقد Sénateur تيم كين وزير الخارجية روبيو due إلى استمرار الحرب ضد إيران رغم إعلان وقف إطلاق النار، محذراً من تراجع مصداقيته. كما هاجم عضو مجلس الشيوخ كوري بوكير سياسة الإدارة ووصف المفاوضات مع إيران بـ"الطريق المسدود"، متهماً واشنطن بـ"التوسل" للعودة إلى الاتفاق القديم.

وقد خضع روبيو لجلسة استماع علنية أمام الكونغرس، الأولى له منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث أكد نجاح عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، مع اعترافه بأن إيران لا تزال لديها عدد كبير من الطائرات المسيرة





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