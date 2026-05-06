تصاعد الغضب الأوروبي على السياسات الإسرائيلية وسط استمرار الحرب على غزة

يشهد عدد من الدول الأوروبية تصاعداً في الغضب الشعبي تجاه السياسات الإسرائيلية، وسط استمرار الحرب على غزة، حيث واجه الإسرائيليون توتراً في عطلاتهم. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع عسكري إسرائيلي في لبنان، بينما أكد رئيس الوزراء الباكستاني دعمه لحل سلمي للنزاع.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات من التوتر، حيث وجه بعض الأشخاص شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، مثل "ارحلوا أيها الصهاينة" و"لا نرحب بكم هنا". ورغم تصاعد حدة النقاش في بعض المواقع، لم تتطور المواجهات إلى عنف، ولم تصدر بيانات رسمية توضح تفاصيل الحادث أو مكان وقوعه بدقة. هذا الحادث يأتي في ظل احتجاجات واسعة في أوروبا منذ اندلاع الحرب، حيث تتصاعد الانتقادات الشعبية للسياسات الإسرائيلية، وتزداد التحركات التضامنية مع الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوب لبنان، وأكد تحقيق إصابات بينهم. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الباكستاني التزامه بدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع من خلال الحوار، معرباً عن امتنانه لشجاعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإعلانه عن تعليق مشروع الحرية في المضيق في الوقت المناسب





