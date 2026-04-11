تصاعد التوتر: حزب الله ينفذ عمليات نوعية وإيران تسعى لتسوية مع أمريكا

في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، نفذ حزب الله عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بينما كثفت إيران جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. الوفد الإيراني الرفيع المستوى في باكستان يطالب برفع العقوبات ووقف الهجمات. التطورات السياسية تشير إلى سعي حثيث لتسوية الأزمة، مع إبراز إيران لجديتها في المفاوضات.

نفذ حزب الله أكثر من 50 عملية عسكرية ضد إسرائيل مستخدماً صواريخ نوعية، وذلك رداً على ما اعتبره انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار. تزامن هذا التصعيد مع تصريحات للمسؤولين ال إيران يين تهدف إلى إبراز جديتهم في التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع، وذلك في ظل أجواء من التوتر والترقب، خصوصاً بعد إعلان هدنة مؤقتة بين الطرفين.

في سياق متصل، حث وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تغيير مسار سياسته والتخلي عن مستشاريه الذين وصفهم بـ'المجرمين' والتوصل إلى اتفاق في إسلام آباد قبل فوات الأوان. وأشار ظريف إلى أن إيران أظهرت جديتها بإرسال وفد رفيع المستوى إلى باكستان للمشاركة في المفاوضات، على الرغم من ما وصفه بالغدر الأمريكي المتكرر. يؤكد هذا التصعيد على تعقيد الأوضاع في المنطقة وتزايد حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة، مما يستدعي جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنب مزيد من التصعيد والوصول إلى حلول سلمية.\وصل الوفد الإيراني الرفيع المستوى برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث استقبل بحفاوة بالغة، مما يعكس أهمية المحادثات وحساسيتها. ضم الوفد أيضاً شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ما يشير إلى تمثيل واسع النطاق لمختلف جوانب الدولة الإيرانية. استقبل الوفد في قاعدة نور خان الجوية تحت حراسة القوات الجوية الباكستانية، وهو ما يمثل رمزية خاصة في ظل التوترات القائمة، ويدل على الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان لهذه المفاوضات. تهدف هذه المحادثات إلى بحث سبل إنهاء النزاع الدائر بين إيران والولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد، يضمن الاستقرار الإقليمي والأمن المتبادل. ومع ذلك، يؤكد الإعلام الإيراني على أن انطلاق المفاوضات مرتبط بقبول واشنطن للشروط المسبقة التي وضعتها طهران، والتي تشمل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، كجزء من تسوية شاملة.\في إطار التحضيرات للمفاوضات، كشفت وكالة تسنيم الإيرانية تفاصيل مهمة حول اللقاء المرتقب بين الوفد الإيراني والمسؤولين الأمريكيين. على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حمل معه صوراً لأطفال قتلوا في غارات جوية أمريكية، وذلك في رسالة رمزية إلى واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي قاليباف برئيس الوزراء الباكستاني، ثم تجرى المفاوضات الرئيسية في فندق سيرينا. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة من المفاوضات تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، مما يفتح الباب أمام فرص محتملة لتسوية الأزمة. ومع ذلك، تظل هناك شكوك إسرائيلية حول هشاشة هذه التهدئة، مما يزيد من تعقيد الوضع. بينما يترقب العالم ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، تظل التحديات كبيرة والفرص محدودة، مما يستدعي حكمة وحسن تدبير من جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مستدامة تخدم مصالح الجميع





