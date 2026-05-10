تصاعد الصراع الإقليمي: تحركات غربية في مضيق هرمز وكشف قواعد إسرائيلية سرية بالعراق

تحليل شامل للتطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، بدءاً من التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز وصولاً إلى التقارير حول التواجد العسكري الإسرائيلي السري في العراق.

تشهد المنطقة حالة من الغليان السياسي والعسكري غير المسبوق، حيث تتداخل الملفات الأمنية بين مضيق هرمز والصحراء العراق ية في مشهد يعكس حجم التوتر بين القوى الإقليمية والدولية.

في قلب هذه الأزمة، تبرز التحركات الأمريكية الأخيرة التي اتسمت بنبرة تصعيدية حادة، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتفعيل عملية أطلق عليها اسم 'الحرية بلس' في مضيق هرمز، وهي الخطوة التي تهدف إلى تكثيف الرقابة وحماية الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم. تأتي هذه التهديدات في وقت تترقب فيه واشنطن رداً من طهران على مقترحات لخفض التصعيد، إلا أن الرد الإيراني جاء مشككاً في نوايا الإدارة الأمريكية.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الدبلوماسية التي تروج لها واشنطن ليست سوى غطاء لتمرير ضغوط عسكرية مكثفة، مؤكداً أن التوترات البحرية لا تزال قائمة ومستمرة، مما يشير إلى وصول القنوات الدبلوماسية إلى طريق مسدود في المرحلة الراهنة، وهو ما يزيد من احتمالات التصادم المباشر في الممرات المائية الحيوية. من جانب آخر، لم تكتفِ القوى الغربية بالمراقبة، بل انتقلت إلى تعزيز حضورها الميداني لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية ومنع أي تهديد قد يطال الاقتصاد الدولي.

فقد قامت بريطانيا بإرسال المدمرة 'دراغون' إلى المنطقة لتعزيز أمن خطوط الملاحة، في خطوة تعكس المخاوف الأوروبية العميقة من أي انقطاع محتمل في تدفق النفط والغاز. وبالتوازي مع ذلك، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الهدف المشترك لأوروبا والولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الصراع القائم ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الملف الذي يمثل نقطة الخلاف المركزية والمحرك الأساسي للسياسات الغربية تجاه طهران.

وفي إسرائيل، يتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفاً أكثر تشدداً، حيث أبلغ الإدارة الأمريكية بضرورة تجنب إطالة أمد المفاوضات مع إيران، معتبراً أن أي اتفاق يقتصر على تفكيك البرنامج النووي لن يكون كافياً لضمان الأمن الإسرائيلي على المدى البعيد. هذا المناخ المشحون دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق دعوات عاجلة لضبط النفس لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة قد تعصف بالأسواق العالمية والملاحة الدولية، في حين اتخذ البرلمان الإيراني إجراءات أمنية مشددة بعقد جلساته عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وفي سياق موازٍ وصادم، كشفت تقارير صحفية استناداً إلى مصادر مطلعة ومسؤولين أمريكيين عن تفاصيل تتعلق بإنشاء إسرائيل لموقع عسكري سري في قلب الصحراء العراقية. ووفقاً لما نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال'، فإن هذه القاعدة السرية تم تصميمها لتكون مركزاً لوجستياً متقدماً لسلاح الجو الإسرائيلي ولدعم الحملات الجوية ضد الأهداف الإيرانية. وكانت القاعدة تضم قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ جاهزة للتدخل في حال إسقاط أي طائرة إسرائيلية، وقد تم إنشاء هذا الموقع بعلم وتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكشف التفاصيل أن القاعدة كادت أن تُكشف في أوائل شهر مارس الماضي، عندما أبلغ أحد الرعاة المحليين عن نشاط عسكري غير معتاد يشمل تحليق مروحيات، مما دفع الجيش العراقي لإرسال قوة للتحقيق. إلا أن إسرائيل قامت بردع هذه القوات عبر تنفيذ غارات جوية فورية، مما أدى إلى مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين.

هذه الواقعة أثارت غضباً حكومياً في بغداد التي أدانت الهجوم ووصفته بالعمل المتهور الذي تم دون تنسيق، بينما حاولت العراق تقديم شكوى للأمم المتحدة تتهم فيها قوات أجنبية بالوقوف خلف الهجوم، في حين نفت مصادر أمريكية تورط واشنطن المباشر في تلك الغارات الجوية. إن تداخل هذه الأحداث، من التهديدات في مضيق هرمز إلى العمليات السرية في العراق، يرسم صورة قاتمة لمستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.

فبينما تحاول طهران المناورة سياسياً، وتعتمد واشنطن استراتيجية الضغط الأقصى، تظل إسرائيل تتحرك في الخفاء لتعزيز قدراتها الهجومية وتأمين نقاط ارتكاز استراتيجية خارج حدودها. هذا الوضع يضع العراق في موقف حرج للغاية، حيث تتحول أراضيه إلى ساحة للصراع المباشر وغير المعلن بين القوى المتنافسة، مما يهدد السيادة الوطنية العراقية ويزيد من معاناة السكان المحليين.

ومع استمرار تعزيز الحضور العسكري البريطاني والأمريكي في الخليج، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من عدم اليقين المطلق، حيث تصبح احتمالات وقوع صدام عسكري عرضي أو مقصود أكبر من أي وقت مضى، في ظل غياب رؤية دبلوماسية موحدة قادرة على احتواء طموحات القوى المختلفة ومنع تحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة تدمر ما تبقى من استقرار هش





