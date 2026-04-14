تصاعد العنف في جنوب لبنان: معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وترقب لمحادثات واشنطن

تشهد مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مع تزايد الغارات الجوية والعمليات البرية. يتزامن ذلك مع استعدادات لمحادثات في واشنطن تهدف إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول سياسية.

تشهد مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان تصعيد ا عسكريا كبيرا، حيث تدور معارك ضارية بين الجيش ال إسرائيل ي و حزب الله . أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن إصابة ثمانية جنود، أحدهم في حالة خطيرة، جراء استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة. وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج. في المقابل، أفاد مستشفى رمبام بوصول جنديين مصابين بشظايا من ساحة ال معارك ، مشيرا إلى أنه استقبل منذ بداية الحرب 81 جنديا مصابا من الجبهة ال لبنان ية، بالإضافة إلى 314 مدنيا. يشير ال تصعيد الحالي إلى مستوى جديد من التوتر، مما يثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة.

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال تطويق بنت جبيل وبدء الهجوم عليها، مدعيا تصفية أكثر من 100 عنصر من حزب الله خلال الاشتباكات المباشرة والغارات الجوية. في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باندلاع اشتباكات عنيفة داخل المدينة، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية تحاول التوغل والسيطرة على أحياء فيها، وسط حديث عن تكبدها خسائر خلال المواجهات. كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط داخل المدينة ومحيطها، من بينها تلة شمران ومنطقة صف الهوا ومحيط مدرسة الإشراق. تظهر صور الأقمار الصناعية تمركز الدبابات الإسرائيلية على أطراف المدينة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية بالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حديث إسرائيلي عن توسيع العمليات في جنوب لبنان، حيث أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن القتال 'سيستمر في لبنان'، مع التركيز الحالي على بنت جبيل والسعي لإقامة 'حزام أمني' في الجنوب. وقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت نحو 150 موقعا في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

تتزامن هذه التطورات مع استعدادات لإجراء محادثات في واشنطن بين ممثلي لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تنجح هذه الاجتماعات في وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لمفاوضات مباشرة. من جهته، أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن 'أهداف العدو واضحة'، وهي 'تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان' تمهيدا لما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى'. في سياق متصل، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن موقفه يتقاطع مع موقف البابا ليو الرابع عشر الداعي لإحلال الأمن والأمان في لبنان ومنطقة الخليج وتجاوز 'المحن التي ألمت بهما ظلما وعدوانا'.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لهجمات دقيقة نفذتها قوات فرقة الكوماندوز في منطقة بنت جبيل باستخدام طائرات مسيرة. و في تصريح له، ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن تعطل المفاوضات مع إيران جاء من الجانب الأمريكي الذي لم يستطع تحمل الخرق الفاضح للاتفاق. يمثل الوضع الحالي في لبنان لحظة حرجة، مع استمرار القتال وترقب نتائج المحادثات الدبلوماسية.





