تصاعد التوتر في جنوب لبنان: حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وغارات إسرائيلية مكثفة

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً خطيراً، حيث استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، في حين شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق مختلفة في لبنان. أدت العمليات إلى سقوط ضحايا وتدمير واسع النطاق، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الصراع.

أعلن حزب الله ال لبنان ي في بيانات منفصلة عن استهداف مواقع إسرائيل ية في جنوب لبنان ، وذلك في سياق ال توتر ات المتصاعدة في المنطقة. استهدفت عمليات حزب الله مستوطنات المطلة و كفاريوفال و كريات شمونة بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف قوة من الجيش ال إسرائيل ي شرق معتقل الخيام. يأتي هذا التصعيد في أعقاب غارات إسرائيل ية مكثفة على مناطق مختلفة في لبنان ، بما في ذلك الجنوب والشرق، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وقد أشار حزب الله إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وتحذيراً لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة. وتستمر الغارات الإسرائيلية على الرغم من الجهود الدبلوماسية للتهدئة، حيث تتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تدخلت لمنع استهداف إسرائيلي لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، في محاولة لمنع جر سوريا إلى الحرب. وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل تخطط لإعادة تشكيل الشريط الحدودي في جنوب لبنان، وقيامها بعمليات توغل برية. شهدت البلدات والقرى اللبنانية في الجنوب والشرق عمليات قصف مكثفة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير البنية التحتية. وقد عبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) عن قلقها إزاء الهجمات التي تقع بالقرب من مواقعها، محذرة من أنها قد تضطر للرد إذا تعرضت للخطر. وفي السياق، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران لا تزال تمتلك أسلحة تشكل تهديداً، في حين يمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الصواريخ. تستمر التوترات في التصاعد مع استمرار القصف المتبادل والعمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد بالتحول إلى صراع أوسع نطاقاً. الغارات الإسرائيلية طالت مناطق مختلفة، بما في ذلك عين قانا وطيردبا وعربصاليم ومعركة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير المنازل. كما تعرضت بلدات أخرى لقصف مدفعي إسرائيلي، مع استمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية فوق المنطقة. وقد شهدت المنطقة عمليات قصف على مدار الساعة، مما يعكس تصاعد حدة التوتر العسكري بين الطرفين. إن تكرار هذه الهجمات يعكس عدم الاستقرار المستمر في المنطقة، ويشير إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد، وحماية أرواح المدنيين. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العسكرية، يبقى الأمل في إيجاد مسار للسلام، يعيد الاستقرار إلى المنطقة ويحمي حقوق جميع الأطراف.





