تتناول هذه المقالة التطورات الأخيرة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحتمالات التصعيد العسكري. وتبرز المقالة المواقف المتضاربة للأطراف المعنية، وتسلط الضوء على أهمية التوصل إلى حل سلمي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكدت المسؤولة الأمريكية ليفيت في تصريح صحفي أن الرئيس ملتزم بتنفيذ مسألة ( اليورانيوم ) كخط أحمر، مشددة على أن الرئيس لن يتراجع عنها. وأضافت ليفيت أن ال إيران يين أبدوا استعدادهم لتسليم اليورانيوم . في سياق متصل، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين أن اليورانيوم مدفون حالياً تحت المراقبة، وأنهم على دراية تامة بما يملكه ال إيران يون وهم أيضاً على علم بذلك. وتابع هيغسيث أن واشنطن تحتفظ بحقها في شن ضربات عسكرية إضافية تستهدف اليورانيوم المخصب إذا تطلب الأمر.

من جهة أخرى، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بانتهاك ثلاثة بنود رئيسية من مقترح النقاط العشر لهدنة وقف إطلاق النار، وذلك قبل بدء المفاوضات. وذكر قاليباف أن هذه الانتهاكات شملت خرق وقف إطلاق النار في لبنان، ودخول طائرات مسيرة إلى المجال الجوي الإيراني، بالإضافة إلى إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق ترامب كان قد صرح مراراً بأن منع إيران من تطوير سلاح نووي كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعته لشن الحرب. في المقابل، تنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لتطوير سلاح نووي.\تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوتر حول برنامج إيران النووي، ووسط تقارير مقلقة حول كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدرت في وقت سابق أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة في وقت سابق، وذلك قبل الهجمات الإسرائيلية الأولى في شهر يونيو. وأكدت الوكالة أن هذه الكمية من اليورانيوم، إذا ما جرى تخصيبها بنسب أعلى، يمكن أن تكفي لصنع عشرة أسلحة نووية. وفي هذا الإطار، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى أن ما يقرب من نصف اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة كان مخزناً في مجمع أنفاق في أصفهان، ومن المرجح أنه لا يزال هناك. هذه التطورات تثير قلقاً بالغاً بشأن استقرار المنطقة والعالم، وتدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم تحول إيران إلى قوة نووية.\يبدو أن الموقف الأمريكي يتسم بالصلابة، مع التأكيد على عدم التراجع عن الخط الأحمر المتعلق باليورانيوم، والاحتفاظ بحق التدخل العسكري إذا لزم الأمر. في المقابل، يظهر الموقف الإيراني بعض التناقضات، حيث تنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، ولكن في الوقت نفسه تتهم دولاً أخرى بانتهاك شروط وقف إطلاق النار المتعلقة ببرنامجها النووي. من الواضح أن القضية النووية الإيرانية معقدة ومتشابكة، وتتطلب حلاً شاملاً يراعي مصالح جميع الأطراف. ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لتجنب التصعيد العسكري، والتركيز على الدبلوماسية والحوار البناء. إن التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود والإرادة السياسية الصادقة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines