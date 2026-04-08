تصاعد القصف الإسرائيلي في لبنان: عشرات اللبنانيين يعودون إلى الجنوب في ظل التوتر

في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي، يحاول عشرات اللبنانيين العودة إلى الجنوب. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف، والتوتر يتصاعد مع استمرار القتال. مواقف متباينة بشأن وقف إطلاق النار تعقد الوضع.

بالفيديو.. بينما تشتد وتيرة القصف ال إسرائيل ي على جنوب لبنان ، يشهد المشهد الإنساني تعقيدًا متزايدًا، حيث يحاول عشرات ال لبنان يين العودة إلى ديارهم في المناطق الجنوب ية. أفادت مراسلتنا في لبنان أن هذه التحركات تأتي في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تطورات الجبهة ال لبنان ية، وذلك بالتزامن مع إعلان عن هدنة محتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقد رصدت المراسلون عشرات السيارات وهي تتجه نحو الجنوب ، وذلك في نفس الوقت الذي تعرضت فيه مناطق مختلفة في قضائي صور وبنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيل ي مكثف.

هذا الوضع يثير قلقًا كبيرًا بشأن سلامة المدنيين، ويدفع العديد منهم إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن البقاء أو العودة إلى مناطق الصراع.\في سياق متصل، تتصاعد حدة التوتر في المنطقة مع استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل. تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة القليلة بقضاء صور في جنوب لبنان لغارة جوية إسرائيلية، مما أثار استياءً واسعًا. وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله عملياته العسكرية، مستهدفًا مواقع عسكرية إسرائيلية، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني. وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قرى الجنوب وضواحي بيروت والمتن والبقاع، مما يتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وبينما تتزايد الدعوات إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، تظل الأوضاع على الأرض متقلبة وغير مستقرة، مما يعيق جهود الإغاثة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المدنيين.\تتزامن هذه التطورات مع تصريحات متضاربة ومواقف متباينة من الأطراف الفاعلة. فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار المعلن لا يشمل لبنان، مما يشير إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن ترحيبه بإعلان الوقف الفوري للنار في جميع أنحاء إيران ولبنان وغيرهما، داعيًا إلى تهدئة الأوضاع. وتسلط هذه التصريحات الضوء على تعقيدات الصراع، وتبرز الحاجة الملحة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. في اليوم الأربعين من الحرب، تترقب الأوساط الدولية أي انفراجة محتملة، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة بين واشنطن وطهران، والتي قد تؤثر على مسار الأحداث في لبنان





