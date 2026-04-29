تصاعد القلق الدولي بشأن إيران: إعدامات واسعة وتصعيد عسكري

الأمم المتحدة تدين الإعدامات والاعتقالات في إيران، بينما تتصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل وتفرض الولايات المتحدة حصارًا مشددًا.

أفادت الأمم المتحدة بتصاعد مقلق في عمليات الإعدام والاعتقالات في إيران ، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية. منذ اندلاع الحرب عقب الهجمات الأمريكية ال إسرائيل ية، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعدام عدد من الأفراد بتهم تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك رجال دين وشخصيات يُزعم ارتباطها بجهاز المخابرات ال إسرائيل ي.

كما وثقت المفوضية اعتقال أكثر من أربعة آلاف شخص، وتعرض العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك انتزاع اعترافات قسرية. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ندد بهذه الانتهاكات، ودعا السلطات الإيرانية إلى تعليق جميع عمليات الإعدام وفرض وقف مؤقت لعقوبة الإعدام، وضمان محاكمة عادلة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.

في سياق متصل، تشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا، حيث أعلنت إسرائيل عن اكتشاف شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثمانية لبنانيين، بينهم ثلاثة من عناصر الدفاع المدني. وقد ندد لبنان بهذه الغارات، واعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية. في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة تشديد حصارها على إيران، حيث صعدت من عمليات تفتيش السفن التجارية المشتبه بها، وقامت بمصادرة سفينة إيرانية.

وتدرس إدارة ترامب فرض حصار طويل الأمد على موانئ إيران بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي. وتقول مصادر في البيت الأبيض إن ترامب يرى أن إيران لا تتفاوض بحسن نية، ويأمل في إجبارها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا. تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن فاعلية الحصار، مؤكدة أنها ستواصل تفتيش السفن التجارية ومنع وصول البضائع المحظورة إلى إيران.

من جهته، يرى الرئيس ترامب أن الخيارات البديلة، مثل القصف أو الانسحاب من الحرب، تنطوي على مخاطر كبيرة، وأن الخنق الاقتصادي هو الخيار الأكثر فعالية لتحقيق أهداف واشنطن. وتتزايد الدعوات الدولية إلى حل سلمي للأزمة، وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتستمر الاحتجاجات في العديد من الدول، حيث تطالب بوقف الإعدامات في إيران واحترام حقوق الإنسان





