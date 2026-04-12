تصاعد العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الهدنة والتحضيرات للمفاوضات

يشهد لبنان تصاعداً في العنف والقصف الإسرائيلي المكثف، على الرغم من الإعلان عن هدنة واتفاق على عقد اجتماع للمفاوضات، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

يواصل جيش الاحتلال ال إسرائيل ي لليوم الخامس على التوالي ضرباته العنيفة على الأراضي ال لبنان ية، متجاهلاً ال هدنة المعلنة والمفترضة. على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين في وقت سابق، والتي أشارت باكستان إلى أنها تشمل لبنان ، إلا أن واشنطن وتل أبيب قد نفتا ذلك، مما يشير إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

هذا التصعيد يأتي في سياق معقد، حيث تم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على عقد أول اجتماع مباشر بينهما في واشنطن، وتحديداً في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف فتح الباب أمام مفاوضات مباشرة. هذا الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو التهدئة، يبدو أنه قد طغى عليه استمرار العنف والتوتر الميداني.\منذ بداية اليوم، تعرضت العديد من البلدات والمناطق الجنوبية في لبنان للقصف الجوي المكثف. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بتعرض بلدات مثل صربين، حاريص، خربة سلم، كفرا، كفرشوبا، الخيام، معروب، صديقين، القليلة، قانا، كونين، بافليه، وجويا، للقصف المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت بلدات شبعا، القليلة والمنصوري لقصف مدفعي مكثف. في المقابل، تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال يحاصر بلدة بنت جبيل، ويشن عليها هجمات مكثفة باستخدام الذخائر الثقيلة في محاولة للسيطرة عليها. صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار معركة تهدف إلى حسم مصير البلدة، والتي تعتبر رمزاً لحزب الله منذ حرب عام 2006. خلال تلك الحرب، حاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على البلدة، لكنه واجه مقاومة شرسة وفشل في تثبيت وجوده فيها. وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين دعا إلى المزيد من استهداف البنى التحتية اللبنانية، متجاهلاً أي دعوات إلى التهدئة.\في المقابل، شهدت المناطق الشمالية في إسرائيل دوي صفارات الإنذار عدة مرات جراء الهجمات التي شنها حزب الله من لبنان. أعلن حزب الله مسؤوليته عن تنفيذ أربع هجمات على مستوطنات وآليات وجنود إسرائيليين داخل الأراضي الإسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أشار إلى دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات في الجليل الغربي والجليل الأعلى، بما في ذلك بيت هيلل، كفار يوفال، المطلة، كريات شمونة، ومسغاف عام. في وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة فوق كريات شمونة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن دوي صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة. في ظل هذا التصعيد، تفرض إسرائيل تعتيماً كبيراً وقيوداً مشددة على نشر تفاصيل الخسائر الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرات، فضلاً عن المعارك البرية مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. على الرغم من الإعلان عن الهدنة، يستمر العنف في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعيق أي جهود للتوصل إلى حل سلمي





