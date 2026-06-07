تصاعد التوترات العسكرية في آسيا: تايوان تعلن عن استفزازات صينية جديدة وكوريا الشمالية تؤكد على عدم التفاوض حول برنامجها النووي

تقرير شامل عن أحدث التطورات العسكرية في المنطقة الآسيوية، بما في ذلك استفزازات خفر السواحل الصيني قبالة تايوان وجزر براتاس، وتأكيد كوريا الشمالية على عدم التفاوض حول ترسانتها النووية، وزيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلى بيونغ يانغ.

في تطورات متسارعة تشهدها المنطقة الآسيوية، تتصاعد التوترات العسكرية بين القوى الإقليمية، خاصة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع أنشطة كوريا الشمالية النووية والتحركات الصين ية في المنطقة.

وقد أعلن خفر السواحل التايواني اليوم الأحد أن سفناً تابعة له أُرسلت للرد على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ووصفوا العملية بأنها تنتهك القانون الدولي. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في نشاط خفر السواحل الصيني وسفن المسح في المياه المتنازع عليها.

وفي حادثة منفصلة، كشفت تايوان يوم السبت عن أول عملية منسقة بين خفر السواحل الصيني وسفن المسح الصينية بهدف "استفزاز" تايوان في المياه المحيطة بجزر براتاس الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي. وأرسل خفر السواحل التايواني سفناً للتصدي لهذه العملية، مؤكداً أن سيادة تايوان البحرية لا تتهاون مع أي استفزاز.

وتعتبر جزر براتاس، которые تسيطر عليها تايوان ولكن تدعي الصين سيادتها عليها، نقطة توتر جديدة، حيث يرى خبراء أن بعدها حوالي 400 كيلومتر عن تايوان يجعلها هدفاً محتملاً لأي تحرك عسكري صيني. وفي تطور آخر، أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق"، في رسالة قوية تزامنت مع قرب زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ.

وفي سياق متصل، افادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون زار المدمرة البحرية "كانغ كون" للإشراف على اختبار ملاحة، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرة البحرية على ردع حرب نووية. وتأتي هذه الأنشطة في أعقاب إعلان بكين وبيونغ يانغ عن زيارة رئيسية للصيني شي إلى كوريا الشمالية في الفترة من 8 إلى 9 يونيو، مما يعمق التحالف بين البلدين في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الأمنية في المنطقة





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