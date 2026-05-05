تصاعد الاعتداءات والعنصرية ضد المسيحيين في القدس والضفة الغربية

يشهد الفلسطينيون، سواء مسلمين أو مسيحيين، تصاعدًا مقلقًا في الاعتداءات و العنصرية ال إسرائيل ية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس . المسيحيون الفلسطينيون يعبرون عن قلقهم وخوفهم المتزايدين في ظل التحريض الرسمي ال إسرائيل ي المتصاعد، والذي يبرر هذه الاعتداءات ويشجع عليها.

هذه الاعتداءات تتراوح بين المضايقات اللفظية والاعتداءات الجسدية، وتقييد الحركة والوصول إلى الأماكن الدينية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لوجودهم وتراثهم الديني والثقافي. المواطنون المسيحيون يصفون الوضع في القدس بأنه صعب للغاية، ويشكل استفزازًا للمسيحيين في جميع أنحاء العالم. يشيرون إلى أنهم يتعرضون لمضايقات مستمرة واستفزازات، وأن الوصول إلى القدس أصبح معقدًا للغاية حتى لمن يحملون التصاريح اللازمة. هذا التعقيد ناتج عن الحواجز والإجراءات الإسرائيلية المشددة، بالإضافة إلى الخوف المتزايد من التعرض للاعتداءات في ظل غياب الحماية الكافية.

كما يعانون من تضييق مستمر عبر الحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين، ويشعرون بالخوف من تكرار الاعتداءات وحرمانهم من الوصول إلى الكنائس خلال الأعياد، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة. التحريض الرسمي الإسرائيلي، وخاصة تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يساهم في تبرير هذه الاعتداءات وتصعيدها. ادعاء بن غفير بأن البصق على المسيحيين هو'عادة يهودية قديمة' يعتبر بمثابة'ضوء أخضر' للمتطرفين الإسرائيليين لمواصلة اعتداءاتهم.

هذه الاعتداءات لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل أيضًا منع الوصول إلى الأماكن المقدسة، ورفض منح التصاريح لدخول القدس، وحتى إغلاق الكنائس خلال المناسبات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الأراضي والممتلكات المسيحية للاعتداء والتدمير، مع حماية من الجيش للمستوطنين. هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم إلى الرحيل عن أرضهم، وتهديد الوجود المسيحي في القدس، وتقويض الطابع الديني والتاريخي للمدينة.

ومن الأمثلة على ذلك الاعتداء على راهبة تعمل في المدرسة الفرنسية للكتاب المقدس والآثار في القدس، حيث تعرضت لدفع عنيف وركل وهي على الأرض، مما أدى إلى إصابتها في الرأس. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر في القدس، وتكرار حوادث الاعتداء على أماكن دينية ورجال دين، وسط انتقادات لضعف ردود الفعل الدولية.

منذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيًا وإصابة نحو 11750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف شخص





