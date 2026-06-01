تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على أسواق الخليج وأزمات التصنيع تضرب منطقة اليورو

تقرير مفصل حول تراجع الأسهم الخليجية نتيجة الصراعات الإقليمية، مقابل قفزة تقنية في آسيا، وتحليل لأزمة قطاع التصنيع الأوروبي المأزوم بارتفاع التكاليف.

تسيطر حالة من القلق والترقب على المشهد المالي في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت معظم أسواق الأسهم تراجعاً ملحوظاً في بداية تعاملات يوم الاثنين. هذا الهبوط لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة، خاصة بعد تبادل الضربات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتزامن مع تعميق القوات الإسرائيلية لعملياتها وتوغلها في الأراضي اللبنانية.

لقد أدت هذه التطورات الميدانية المتسارعة إلى زعزعة ثقة المستثمرين، الذين يخشون من انزلاق المنطقة نحو صراع إقليمي شامل قد يؤثر على استقرار تدفقات الطاقة والأعمال التجارية. وفي هذا السياق، أكدت واشنطن استهدافها لمواقع عسكرية إيرانية، بينما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة أمريكية، مما جعل الآمال في التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار تتضاءل بشكل كبير، رغم وجود قنوات تفاوضية تحاول احتواء الموقف.

وبالنظر إلى تفاصيل الأداء السوقي، نجد أن مؤشر بورصة قطر قد سجل انخفاضاً تجاوز الواحد في المائة، حيث طال التراجع معظم الأسهم القيادية، وكان من أبرزها مصرف قطر الإسلامي الذي شهد هبوطاً بنسبة 2.2 في المائة، مما يعكس حالة الحذر التي تسود القطاع المصرفي والمالي. وفي المقابل، ظهرت بورصة دبي كاستثناء في هذا المشهد القاتم، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 1.1 في المائة، مدعوماً بشكل أساسي بصعود قوي لسهم شركة 'سالك' بنسبة 3.7 في المائة، مما يشير إلى وجود بعض القطاعات التي تظل صامدة أمام الرياح الجيوسياسية المعاكسة.

ومن جهة أخرى، تسببت هذه الاضطرابات في رفع أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت 2 في المائة، وهو أمر يحمل في طياته سلاحاً ذا حدين؛ فبينما قد تستفيد الميزانيات الحكومية للدول المصدرة، إلا أن الارتفاع المفاجئ يثير مخاوف جدية بشأن موجات تضخمية جديدة قد تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط بدوره على جاذبية أسهم الشركات المدرجة. وفي الوقت الذي تعاني فيه الأسواق التقليدية من التقلبات السياسية، شهدت القارة الآسيوية مشهداً مغايراً تماماً، حيث قفزت الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

هذا الصعود الصاروخي كان مدفوعاً بالثورة التكنولوجية الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتزايد الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية المتقدمة والتقنيات الذكية، مما جعل المستثمرين يتجاهلون الضغوط الجيوسياسية في المنطقة لصالح الرهان على مستقبل التكنولوجيا. هذا التباين يظهر بوضوح الفجوة بين الاقتصاد القائم على الموارد والنزاعات، والاقتصاد القائم على الابتكار والنمو التقني، حيث أصبحت شركات أشباه الموصلات في تايوان وكوريا الجنوبية المحرك الرئيسي للنمو في تلك الأسواق.

أما على صعيد الاقتصاد الأوروبي، فقد كشفت البيانات الأخيرة عن أزمة صامتة تضرب قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فقد أظهر مسح صادر عن 'ستاندرد آند بورز غلوبال' أن نمو هذا القطاع قد فقد زخمه بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.6 نقطة.

ويرجع هذا التراجع إلى ركود الطلب على السلع واضطرابات سلاسل التوريد التي تسببت فيها الحروب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والمدخلات الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. وقد تأثرت الشركات الألمانية بشكل خاص، بما في ذلك عملاق صناعة السيارات 'مرسيدس - بنز'، حيث واجه المصنعون صعوبات في تأمين المواد الأساسية بأسعار معقولة، مما دفعهم إلى تحميل هذه التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار، وهو ما خلق حلقة مفرغة من التضخم وتراجع الطلب.

وفي ختام هذا المشهد الاقتصادي المعقد، يجد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنفسهم أمام معضلة قاسية. فمن جهة، هناك حاجة ملحة لمحاربة التضخم المتجدد الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، ومن جهة أخرى، فإن أي رفع إضافي في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خنق ما تبقى من نمو في قطاع التصنيع المنهك أصلاً.

وتتجه التوقعات نحو رفع سعر الفائدة على الودائع في محاولة لمنع تسرب التضخم إلى الأسعار الأساسية، لكن المخاطر تظل قائمة بأن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي أعمق. إن تداخل الأزمات السياسية في الشرق الأوسط مع التحديات الهيكلية في أوروبا والقفزات التقنية في آسيا يرسم صورة لعالم اقتصادي شديد التجزؤ والتقلب، حيث تصبح القدرة على التكيف السريع هي المعيار الوحيد للبقاء والنمو





