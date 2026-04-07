تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يرفع أسعار النفط وصفارات الإنذار تدوي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران وصفارات الإنذار في إسرائيل. الرئيس الأمريكي يهدد باستهداف البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مما يزيد من المخاوف في الأسواق العالمية.

عاجل: انطلقت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ، بما في ذلك مدينة ديمونا ومنطقة النقب، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران ، وفقًا لبيان صادر عن الجيش ال إسرائيل ي. في سياق متصل، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت بنحو 3 بالمئة لتتجاوز 115 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ل إيران للقبول باتفاق أو مواجهة تدمير بنيتها التحتية. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت 110.

3 دولارات للبرميل بارتفاع 1 بالمئة، بينما بلغت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 115.7 دولارًا، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمئة عند حلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. يعزى هذا الارتفاع في أسعار النفط إلى تصاعد التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمالية انقطاع الإمدادات، ويدفع المستثمرين إلى توخي الحذر.\تأتي هذه التطورات بعد تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب يوم الاثنين، حيث هدد باستهداف البنية التحتية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، على الرغم من ادعائه بأن المحادثات مع طهران'تسير بشكل جيد'. وفي 24 مارس/آذار الماضي، كان ترامب قد أشار إلى إمهال طهران 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تدمير الجسور ومنشآت الطاقة الإيرانية، ثم مدد هذه المهلة إلى عشرة أيام حتى 6 أبريل/نيسان الجاري. وفي يوم الأحد، عاد ترامب ليمنح إيران مهلة أخرى تنتهي يوم الثلاثاء في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق أمريكا (الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش)، مهددًا بجعلها'تعيش في الجحيم' إذا لم تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز، ولوح باستهداف الجسور ومحطات الطاقة. وفي يوم الاثنين، صرح ترامب بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، فإن الولايات المتحدة ستستهدف محطات الكهرباء والجسور بهدف شل البنية التحتية المدنية في إيران. وأضاف في تصريحاته: 'يمكن تدمير البلاد (إيران) بأسرها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة ليلة الثلاثاء'. وأكد على ضرورة التوصل إلى 'اتفاق مقبول' يضمن حرية مرور النفط وكل شيء آخر عبر مضيق هرمز.\تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة لتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مستويات التضخم. ففي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران عن تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول العبور دون تنسيق، وذلك كرد فعل على ما تصفه بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة ضدها، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اغتيال شخصيات قيادية بارزة، بمن فيهم المرشد السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين. في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، وتستهدف ما تعتبره 'قواعد ومصالح أمريكية' في دول عربية، على الرغم من أن بعض هذه الدول أعلنت أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية





