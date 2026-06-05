تصاعد التوتر جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية ومفاوضات وقف إطلاق النار

هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يوقع قتلى وجرحى في وقت يشهد سجالاً بشأن سلاح حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار. بينما تدرس إسرائيل رداً على عقوبات أوروبية.

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيل ية على قرية أرنون جنوب لبنان . في وقت احتدم فيه السجال في لبنان بشأن سلاح حزب الله ، عقب مواقف أطلقها كل من الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون، والأمين العام للحزب نعيم قاسم، تعقيباً على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل ، قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيل ية ليل الخميس إلى الجمعة على مدينة صور في جنوب لبنان ، بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني.

وأوضح المصدر أن ضربة استهدفت محيط مستشفى جبل عامل أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، كما تسببت بأضرار طفيفة في المنشأة. استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجراً محيط برج قلاويه ومحيط ديركيفا وكفررمان والنبطية الفوقا وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي ليلاً على مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير، ودمره، وأفيد بسقوط قتيل وجريح.

وكان عون قد قال الخميس إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، موضحاً أنه فور تلقي الردود من جميع الأطراف الداخلية المعنية، لا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ الجانب الأميركي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه. من جهته، أعلن قاسم أن شمال إسرائيل لن يكون آمناً ما دام يتم قصف القرى اللبنانية وقتل السكان، مؤكداً أن حزب الله لم يعطِ التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دامت قرانا غير آمنة، فلن تكون المستوطنات آمنة.

قدم الوسطاء الأميركيون ضمانات جانبية لكل من المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين للمحافظة على وقف النار، وضمان سحب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان. بدأ الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، جولة لقاءات سياسية في بيروت الخميس، حاملاً رسالة دعم فرنسية للبنان في مرحلة دقيقة تتزامن مع المفاوضات. سكان جنوب لبنان مرتبكون: هل يعيدنا اتفاق واشنطن إلى ديارنا؟

أعادت نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية التي استضافتها واشنطن طرح السؤال الأكثر إلحاحاً داخل البيوت الجنوبية: هل اقترب موعد العودة؟ في تطور منفصل، تجري مختلف الدوائر والمؤسسات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية مداولات، بمشاركة خبراء في القانون الدولي، وذلك للرد على القرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأعلنوا فيه فرض عقوبات على مسؤولين كبار وهيئات قيادية في حركة الاستيطان اليهودي بالضفة الغربية.

ومن بين المقترحات الواردة إغلاق ثماني قنصليات أوروبية في القدس الشرقية تقدم خدمات للفلسطينيين، وعدة إجراءات أخرى تهدف إلى تحصيل ثمن سياسي من الاتحاد الأوروبي. يقول المحامي أبراهام شاليف، وهو باحث زميل بارز في منتدى كوهيلت، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن موقفه العدائي تجاه إسرائيل سيؤدي إلى تهميشه تماماً. ويقترح شاليف أن يتم سن قوانين إسرائيلية في الكنيست تفرض قيوداً، كحرمان التبرعات الأوروبية للجمعيات السياسية في إسرائيل من المزايا الضريبية، أو فرض ضرائب باهظة عليها.

ويضيف أن الاتحاد الأوروبي يموّل مشاريع بناء عربية غير قانونية واسعة النطاق في الضفة الغربية، ويجب إخضاعه للعقوبات. الرد المناسب هو أن تُطلق الإدارة المدنية حملة هدم واسعة النطاق للمباني غير المرخصة التي شيّدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع تجميد فوري لجميع أعمال البناء





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