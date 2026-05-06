تصاعد القصف الروسي على أوكرانيا رغم إعلان الهدنة: 23 قتيلاً في هجمات متفرقة

شهدت أوكرانيا تصعيداً في القصف الروسي رغم إعلان هدنة أحادية، حيث سجلت 23 قتيلاً في هجمات متفرقة، بينما كثفت كييف هجماتها بالمسيّرات داخل روسيا، بما في ذلك هجوم على مبنى سكني في موسكو. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي البحث عن حلول دبلوماسية، لكن دون نجاح حتى الآن.

وفقاً للمعلومات الأولية، توزعت حصيلة الضحايا على 12 قتيلاً في زابوريجيا (جنوب)، و6 في كراماتورسك (شرق)، و4 في دنيبرو (وسط)، بالإضافة إلى قتيل في نيكوبول، في هجمات تعكس تصعيداً متواصلاً في القصف الروسي.

وفي زابوريجيا، أفادت الشرطة المحلية بأن روسيا ألقت أربع قنابل جوية قرب مركز المدينة، ما أسفر عن 12 قتيلاً و20 جريحاً، بينما أوقعت هجمات ليلية بالطائرات المسيّرة والقنابل خمسة قتلى آخرين بينهم مسعفون. وتأتي هذه الضربات رغم إعلان روسيا وقفاً أحادياً لإطلاق النار يومي 8 و9 مايو/أيار، بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، ملوحة بشنّ 'ضربة صاروخية كبيرة' على كييف في حال خرق الهدنة.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة تبدأ منتصف ليل الأربعاء، دون تحديد مدّتها، مؤكداً أن بلاده ستردّ بالمثل على أي انتهاك. وفي تطور ميداني، قُتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. ويرى محللون أن إعلان كييف هدنة يمثل خطوة تكتيكية على المستويين السياسي والإعلامي، في ظل توقعات بعدم التزام كامل من الطرفين، كما حدث خلال هدنة عيد الفصح السابقة.

ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني أن 8 صواريخ و14 طائرة مسيّرة أصابت 14 موقعاً داخل البلاد، بينما أخطأ صاروخان أهدافهما، في حين سُجل مقتل 4 أشخاص وإصابة 37 آخرين في منطقة بولتافا. بالتوازي، كثّفت أوكرانيا هجماتها بالمسيّرات داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك هجوم طال مبنى سكنياً في موسكو. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف 'تدخلاً' في شؤونها.

وتستمر الحرب في التصاعد، حيث تشهد مناطق عدة في أوكرانيا هجمات متكررة، بينما تستهدف أوكرانيا أهدافاً داخل روسيا، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحاول فيه المجتمع الدولي البحث عن حلول دبلوماسية، لكن دون نجاح حتى الآن. وفي هذا السياق، أكد مسؤولون أوكرانيون أن بلاده ستواصل الدفاع عن أراضيها، بينما تصر روسيا على تحقيق أهدافها العسكرية.

وتظهر التقارير أن الحرب قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، مع استخدام كل طرف لأسلحة متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ. وتؤكد السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية تستهدف المدنيين بشكل متكرر، بينما تدعي روسيا أن أهدافها عسكرية بحتة. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، لكن دون تحقيق تقدم ملموس. وتظل الحرب في أوكرانيا واحدة من أكثر الصراعات تعقيداً في العالم، حيث تشارك فيها قوى إقليمية ودولية مختلفة، مما يجعل الحل السياسي صعب المنال





