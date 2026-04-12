تصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان: سقوط ضحايا وتدمير واسع

شهدت مناطق جنوب لبنان قصفًا إسرائيليًا مكثفًا، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في البنية التحتية. ويتزامن ذلك مع إعلان عن هدنة و تحضيرات لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض مناطق جنوبية عدة اليوم ل قصف جوي مكثف، طال مدنًا رئيسية ك بنت جبيل و صيدا و النبطية ، بالإضافة إلى عشرات البلدات والقرى. وقد شهدت هذه المناطق تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة ال قصف ، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة عدد ال ضحايا المدنيين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط ضحايا في عدة غارات جوية، مؤكدة استشهاد 4 أشخاص، من بينهم مسعف، وإصابة 4 آخرين في غارة على بلدة كفرصير. كما أعلنت عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم مسعف، وإصابة 3 آخرين في غارة على بلدة تول، بالإضافة إلى مقتل 3 أشخاص، من بينهم مسعف، وإصابة شخصين في غارة على بلدة زفتا. هذا وقد أشارت الوزارة إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بينهم 5 في حالة حرجة، في غارة على بلدة تفاحتا، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الرسمية عن ارتفاع عدد القتلى في هذه الغارة إلى 13. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في ظل استمرار القصف وتدهور الأوضاع الميدانية.<\/p>

من جهة أخرى، تحدثت التقارير عن 'سقوط عدد كبير' من الشهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الزرارية، دون تقديم أرقام دقيقة على الفور، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها جنوب لبنان. وقد أثارت هذه الهجمات استياءً واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع دعوات إلى وقف العنف وحماية المدنيين.<\/p>

أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فقد تسببت الغارات الإسرائيلية في تدمير عدد كبير من المنازل والمباني في العديد من المناطق، بما في ذلك مدينة النبطية وبلدة تول، مما أدى إلى تشريد العائلات وفقدان المأوى. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الغارات في انقطاع طريق دير الزهراني - النبطية، مما أعاق حركة المرور ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. كما تعرضت مولدات الاشتراك الكهربائي الخاصة ببلدة جبشيت للتدمير، مما أثر على توفير الكهرباء للمواطنين.<\/p>

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع ضرباته العنيفة على لبنان، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي عن هدنة لمدة أسبوعين، والتي قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، بينما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك. هذا وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتفق فيه لبنان وإسرائيل، الجمعة، على عقد أول اجتماع مباشر بينهما في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء المقبل، بهدف تحديد موعد انطلاق مفاوضاتهما المباشرة. ومع ذلك، فإن استمرار القصف يثير تساؤلات حول جدوى هذه المفاوضات وتأثيرها على وقف العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية. وتشير التطورات الميدانية إلى تصاعد التوتر وتعقيد الأوضاع، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين.<\/p>





