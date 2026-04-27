تصاعد التهديدات الأمنية: اختطاف سفينة في الصومال وهجمات إلكترونية متزايدة

تزايد عمليات القرصنة البحرية في الصومال بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى جهود المصالحة في ليبيا.

تشهد الساحة الدولية وتحديداً في مناطق حساسة مثل البحر الأحمر و الصومال ، تصاعداً مقلقاً في الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن البحري والتجارة العالمية. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن اختطاف سفينة شحن وتحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومال ية، وذلك على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومال ية.

يأتي هذا الحادث في ظل اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز من يومها الستين، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي. وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والمنصات الرقمية. فقد أحبطت السويد هجوماً إلكترونياً كانت تخطط له مجموعة قراصنة معلوماتية موالية لروسيا على محطة طاقة حرارية.

كما تعرضت منصة الحجز الفندقي «بوكينغ دوت كوم» لعملية اختراق بيانات، وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) من حملة قرصنة منظمة تستهدف مستخدمي تطبيقات المراسلة الشهيرة، ويرتبط منفذوها بأجهزة الاستخبارات الروسية. هذه الهجمات الإلكترونية تؤكد على التهديد المتزايد الذي تشكله الجرائم السيبرانية على الأمن القومي والاقتصادي. على الصعيد الليبي، تتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.

فقد اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في طرابلس، مطالبين بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي. وأكد المشاركون على أهمية استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر، وإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي، وحماية الفضاء المدني والصحافيين.

كما استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي الذي أظهر حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية، مع تأييد واسع لاستبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات من مناصب السلطة. وفي احتفال منفصل، أكد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قرصنة بحرية الصومال هجمات إلكترونية الأمن السيبراني ليبيا المصالحة الوطنية

United States Latest News, United States Headlines