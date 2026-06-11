تصاعد المواجهات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها الإقليمية

تقرير مفصل يتناول الضربات الأمريكية ضد إيران، والردود الإيرانية باستهداف مصالح اقتصادية، ومواقف العراق والبحرين وروسيا من التصعيد العسكري والملاحي في الخليج.

شهدت منطقة الشرق الأوسط في الساعات الأخيرة تصاعداً دراماتيكياً في حدة التوترات العسكرية والسياسية، حيث برزت مواجهة مباشرة وعنيفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، مما أثار مخاوف دولية واسعة من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات تلفزيونية عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، مؤكداً أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع إيرانية في ليلة الأربعاء إلى الخميس، باستخدام ذخائر متطورة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 250 مليون دولار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قاسية جداً وموجعة لإيران، زاعماً في الوقت ذاته أن القدرات العسكرية الإيرانية قد تعرضت لدمار شامل، مما يعكس رغبة واشنطن في فرض واقع جديد في المنطقة، تزامناً مع تراجعه عن الاهتمام بإبرام أي صفقات دبلوماسية مع طهران كما كان في السابق.

وفي المقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدي أمام هذه الضربات، حيث خرج مستشار قائد عام الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، بتصريحات نارية أكد فيها أن إيران على أعتاب تحقيق نصر استراتيجي كبير من شأنه أن يغير كافة المسارات والخطط التي رسمها ما وصفهم بالأشرار في العالم والشيطان الأكبر. وفي تحول لافت نحو استراتيجية استهداف المصالح الاقتصادية، أفادت تقارير إعلامية تابعة لوكالة فارس بأن إيران قد أدرجت كافة الأصول والمصالح الاقتصادية المرتبطة برجل الأعمال إيلون ماسك في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الدول العربية وإسرائيل، ضمن قائمة أهدافها الجديدة، مما ينقل الصراع من الميدان العسكري التقليدي إلى حرب استنزاف اقتصادية وتقنية.

ومن الجانب الأمريكي، دخلت وزارة الخزانة على خط المواجهة، حيث صرح الوزير سكوت بيسنت بأن أي ضرر تلحقه إيران بحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج سيتم تحصيله واقتطاعه مباشرة من الحسابات البنكية الإيرانية المجمدة أو المتاحة، وهو ما يمثل نوعاً من العقوبات المالية الفورية والمباشرة. وعلى الصعيد الميداني البحري، تصاعدت حدة التوترات في خليج عمان، حيث قامت القوات الأمريكية بتعطيل ناقلة نفط انتهكت الحصار البحري المفروض على إيران، لتكون هذه السفينة الثالثة التي يتم اعتراضها خلال أسبوع واحد، مما يهدد تدفقات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، دخلت الهند على خط الأزمة عبر متحدث باسم وزارة خارجيتها، راندير جايسوال، الذي أشار إلى أن السفن التي تعرضت لهجمات قبالة سواحل عمان كانت تحمل طواقم هندية، موجهاً أصابع الاتهام إلى البحرية الأمريكية، مما يضيف تعقيداً دولياً جديداً للمشهد. ومن جهة أخرى، رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لبلاده، سواء كانت من إيران أو إسرائيل، مؤكداً أن مستقبل لبنان يجب أن يقرره اللبنانيون وحدهم بعيداً عن صراعات القوى الإقليمية.

دبلوماسياً، سارعت وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيان شديد اللهجة أدانت فيه الهجمات التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، محذرة من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. ودعت بغداد كافة الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والحوار، مؤكدة أن استقرار الدول العربية المجاورة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العراقي، وأن الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية هو السبيل الوحيد لضمان التنمية والازدهار.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، عقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اجتماعاً في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الجانبان سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد لافروف التزام روسيا التام بمبدأ حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفي كافة مياه المنطقة، مشدداً على دور موسكو في دعم الاستقرار ومنع تحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة، وهو ما يعكس تباين الأدوار الدولية بين السعي للتصعيد من جهة والمناورة الدبلوماسية من جهة أخرى





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