تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة عبر أروقة الكونغرس

تقرير مفصل يتناول جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي التي تستهدف الشريعة الإسلامية وردود أفعال المنظمات الحقوقية والإسلامية تجاه تصاعد خطاب الكراهية.

تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة التوترات السياسية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت أروقة الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع التي أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

هذه الجلسات التي يقودها المشرعون من الحزب الجمهوري، الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، تأتي تحت شعارات مثيرة للجدل تهدف في ظاهرها إلى جعل أمريكا خالية من الشريعة. ويسعى هؤلاء المشرعون من خلال هذه التحركات إلى الترويج لفكرة مفادها أن الإسلام السياسي والشريعة الإسلامية يتناقضان بشكل جوهري مع الدستور الأمريكي والقيم الليبرالية التي تقوم عليها الدولة.

وقد صرح النائب الجمهوري تشيب روي خلال إحدى هذه الجلسات بأن هناك مجموعات متشددة تسعى لفرض أجندات إسلامية سياسية لا تهدف إلى التعايش السلمي مع الثقافة والنظام السياسي الأمريكي، بل تطمح في واقع الأمر إلى استبدالهما بنظام آخر، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي وللهوية الوطنية الأمريكية، مما يجعل هذه الجلسات في نظر الجمهوريين ضرورة لحماية الدستور من أي تدخلات دينية خارجية. في المقابل، قوبلت هذه التحركات بموجة عارمة من الرفض والاستنكار من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية، التي رأت في هذه الجلسات مجرد سلاح سياسي يُستخدم ضد الأقليات المسلمة لزيادة حدة الخوف والنفور تجاههم في المجتمع الأمريكي.

فقد ندد المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية، الذي يمثل طيفاً واسعاً يضم أكثر من خمسين جماعة إسلامية، بما وصفه بتسلح الحكومة ضد مواطنيها المسلمين، مؤكداً أن هذه الممارسات تساهم في نشر سياسة الخوف وتكرس الصور النمطية السلبية والظالمة. من جهتها، أكدت زينب تشودري، مديرة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية ماريلاند، أن الهدف الحقيقي من هذه الجلسات ليس حماية الدستور كما يدعي الجمهوريون، بل تشويه صورة الدين الإسلامي وتصوير المسلمين الأمريكيين كغرباء دائمين في وطنهم، بغض النظر عن مدى اندماجهم أو مساهمتهم في بناء المجتمع.

كما انضم النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى هذه الانتقادات اللاذعة، واصفاً هذه الجلسات بأنها مجرد وسيلة للإلهاء السياسي وهجوم سافر على مبدأ الحرية الدينية الذي يكفله القانون الأمريكي لجميع المواطنين دون تمييز. وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، والتي رصدها المدافعون عن حقوق الإنسان على مدى سنوات طويلة.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع الملحوظ إلى تداخل عدة عوامل اجتماعية وسياسية، بدءاً من تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وصولاً إلى السياسات المتشددة المناهضة للهجرة ونظريات تفوق العرق الأبيض، وصولاً إلى التأثيرات المباشرة والعميقة للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. وقد كشفت بيانات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عن أرقام صادمة تظهر حجم المعاناة، حيث تم تسجيل ثمانية آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين شكوى تتعلق بممارسات مناهضة للمسلمين والعرب في عام ألفين وخمسة وعشرين، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بدء رصد هذه البيانات في عام ألفين وتسعمائة وستة وتسعين.

هذا المناخ المتأزم تعزز بمواقف بعض المسؤولين المنتخبين، حيث أشارت دراسات بحثية إلى ارتفاع حاد في خطاب الكراهية الصادر عن أعضاء في الكونغرس وحكام ولايات جمهوريين، بما في ذلك حاكما فلوريدا وتكساس الذين ذهبوا إلى وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بأنه جماعة إرهابية، وهي اتهامات رفضتها المنظمات الحقوقية جملة وتفصيلاً، معتبرة إياها جزءاً من حملة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على النشطاء والمؤيدين للقضية الفلسطينية في ظل التوجهات الصارمة للإدارة الجمهورية الحالية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكونغرس الأمريكي الإسلاموفوبيا الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان المسلمون في أمريكا

United States Latest News, United States Headlines