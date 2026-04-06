تصاعد العنف في غزة: قصف إسرائيلي يوقع قتلى وجرحى في مناطق متفرقة

شهد قطاع غزة تصعيدا جديدا في العنف، حيث استهدفت الهجمات ال إسرائيل ية مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين. في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ، استهدف ال قصف تجمعا للمواطنين، مما أسفر عن مقتل المواطن محمد داود وإصابة طفل. شهد شهود عيان بأن طائرة مسيرة إسرائيل ية قصف ت بصاروخ واحد على الأقل التجمع، مما أدى إلى هذه الخسائر. هذه الهجمات تأتي في سياق انتهاكات إسرائيل ية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هذه الانتهاكات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل في القطاع. كما استشهد فلسطيني آخر في خان يونس جراء إطلاق نار إسرائيلي، ما يضاف إلى قائمة الضحايا المتزايدة. هذه الأحداث تؤكد على استمرار العنف والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.\جنوب القطاع، شهدت مدينة خان يونس مقتل الفلسطيني مجدي أصلان وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف عدة مركبات شرق بلدة القرارة شمال شرقي المدينة. أفادت مصادر طبية وشهود عيان أن أصلان كان يعمل سائقا لمركبة تتبع لمنظمة الصحة العالمية، وكانت تتصدر موكب إجلاء مرضى غزة للعلاج بالخارج. هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول استهداف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة جهود الإغاثة. لم يصدر تعقيب رسمي من منظمة الصحة العالمية حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب فلسطينيان آخران برصاص إسرائيلي في مناطق متفرقة من شمالي القطاع، وتحديدا في مخيم جباليا ومنطقة نادي بيت لاهيا. ووفقا لشهود العيان، فإن الإصابات وقعت عقب إطلاق الجيش المتمركز في نقاط انتشاره النار صوب الفلسطينيين. كما أصيب فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة مطعم شعفوط بحي الزيتون شرقي مدينة غزة. هذه الهجمات المتكررة تؤكد على استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.\منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي بشكل يومي خروقات متتالية، تمثلت في القصف وإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 723 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين. هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد عامين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك. خلفت هذه الحرب دمارا واسعا وطالت 90% من البنى التحتية، بالإضافة إلى سقوط أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها سكان غزة، وتدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف العنف وضمان حماية المدنيين. الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور بشكل مستمر، مما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لتقديم الدعم اللازم وإنهاء هذه المأساة





