تصاعد العنف في جنوب لبنان: قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية وهجمات متبادلة

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعداً في وتيرة العنف، حيث سقط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية وهجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. استهدفت الغارات بلدات ومدناً لبنانية، في حين أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات على أهداف إسرائيلية.

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن تصاعد وتيرة العنف في جنوب لبنان ، مع سقوط ضحايا جدد وإصابة آخرين في غارات إسرائيل ية مكثفة. فقد لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في غارة جوية على بلدة البازورية، بينما قتل آخر في بلدة النبطية الفوقا. وفي تطور درامي آخر، سقط ثلاثة قتلى في غارتين استهدفتا بلدتي صير الغربية وشوكين في وقت متأخر من ليلة الأحد-الاثنين.

هذه الهجمات تأتي في سياق تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع استمرار تبادل القصف والغارات بين الجانبين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في استهداف مواقع مختلفة في جنوب لبنان، حيث استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً تابعاً للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة صور أثناء نقل أحد الجرحى، مما أسفر عن مقتل شخص وتضرر عدد من مركبات الصليب الأحمر. وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى في غارة أخرى استهدفت بستاناً قبالة حرج العباسية في صور، دون تحديد العدد. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت بلدات الحنية والقليلة والمنصوري وبيوت السياد وطير حرفا ومجدل زون والسماعة لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة زبقين في قضاء صور لقصف مدفعي وفوسفوري، مما أضاف إلى حجم الدمار والمعاناة في المنطقة. كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على مناطق عين السماحية في النبطية وسهل المنصوري وبلدة شقرا، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا في هذه الهجمات. في المقابل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن تنفيذ 11 هجوماً على أهداف إسرائيلية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية بينها المطلة وكريات شمونة وأفيفيم، بالإضافة إلى تجمعات للجنود الإسرائيليين. وأكد الحزب أن هذه الهجمات تأتي في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه والرد على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، دوّت صفارات الإنذار 15 مرة في شمال إسرائيل منذ منتصف الليل، رداً على إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان، وفقاً لموقع الجبهة الداخلية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ست مسيرات اخترقت الأجواء خلال أربع ساعات، حيث تم اعتراض خمس منها، في حين لا تزال عمليات البحث عن المسيرة السادسة جارية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخ في جنوب لبنان، و نقلهما إلى المستشفى، مما يسلط الضوء على استمرار العنف وتأثيره المباشر على الأفراد والمجتمع





