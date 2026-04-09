تصاعد الدخان من 'ابقيق': تساؤلات حول اتفاق ترامب وإيران في ظل التوترات

صور أقمار صناعية تظهر أعمدة دخان من منشأة 'ابقيق' السعودية، مما يثير تساؤلات حول الاتفاق المحتمل بين ترامب وإيران، وتداعيات التوتر الإقليمي على أسواق النفط.

ما الاتفاق الذي توصل إليه ترامب مع إيران بعد تهديده ب القضاء على حضارة بأكملها؟ -- تُظهر صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية، ووفرتها وكالة الفضاء الأوروبية، تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان الأسود الكثيف من منشأة ' ابقيق ' الحيوية التابعة لشركة ' أرامكو ' السعودية، وذلك في أعقاب تقارير سابقة تحدثت عن وقوع هجوم إيران ي، الأربعاء.

تُظهر هذه الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من منشأة ابقيق الحيوية التابعة لشركة أرامكو السعودية، وذلك عقب تقارير سابقة عن هجوم إيراني بطائرة مسيرة يوم الأربعاء. وقد التُقطت هذه الصورة في الثامن من أبريل/ نيسان، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثالثة فجراً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، أي بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات States وإيران. وتُعد منشأة 'ابقيق' التابعة لشركة 'أرامكو' السعودية أكبر محطة في العالم لتثبيت النفط الخام، وتوفر نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، وفقاً لما ذكرته الشركة. وتقوم المنشأة بمعالجة النفط الخام 'الحمضي' وتحويله إلى نفط خام 'حلو'، قبل نقله إلى كل من الساحلين الشرقي والغربي للمملكة العربية السعودية عبر خط الأنابيب 'شرق-غرب'. ويُعد هذا الخط واحداً من خطين فقط في المنطقة يتجاوزان مضيق هرمز، الذي تسببت الحرب في إيران في إحداث اضطراب تجاري كبير فيه. ونظراً لكونه ينقل النفط الخام عبر البلاد رابطاً بين 'ابقيق' —وهو حقل نفطي يقع بالقرب من الساحل الشرقي للخليج— وبين ميناء ينبع على البحر الأحمر، فقد أصبح هذا الخط جزءاً حيوياً من تجارة تصدير النفط في المملكة منذ أن أصبح مضيق هرمز شبه مغلق فعلياً أمام حركة الملاحة.





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أرامكو ابقيق ترامب إيران النفط هجوم الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines