شهدت مناطق جنوب لبنان تصعيدا عسكريا كبيرا مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير واسع النطاق. وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات لناف سلام تحذر من اللجوء إلى الدعم الخارجي وتؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن شن سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق جنوب لبنان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مستهدفا نحو 150 موقعا في مناطق مختلفة. وصرح الجيش بأن هذه الهجمات استهدفت بنى تحتية تابعة ل حزب الله ، شملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مبان عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ومقرات قيادة. وأضاف الجيش أن هذه الغارات تأتي في إطار دعم العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان ، مشيرا إلى أنه تم أيضا استهداف خلايا قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواته.

هذا التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة اللبنانية يشهد عمليات جوية وبرية مكثفة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية. وشهدت مناطق واسعة في لبنان، ولا سيما الجنوب والبقاع، تصعيدا عسكريا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ طائرات إسرائيلية لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

الوضع في الجنوب اللبناني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وسط استمرار القصف الإسرائيلي المكثف، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية وحياة المدنيين. وتزايدت الدعوات إلى وقف العنف والتوصل إلى حلول سلمية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. ووسط هذا التصعيد، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 34 شخصا وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة خلال يوم واحد، مما يسلط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها لبنان.

الغارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها القليلة، تبنين، كفررمان، شوكين، كفرا، مجدل سلم، الطيري، صير الغربية، كفرصير، برج رحال، سجد، رشاف، بيت ياحون، عيتا الجبل، وبرعشيت، بالإضافة إلى بلدات حناويه والشهابية. كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق البلاد، فيما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في قضاء صور والنبطية، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة السماعية. هذه الهجمات تسببت في دمار واسع النطاق وأثرت على البنية التحتية المدنية، مما زاد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية. كما أن الوضع الأمني المتدهور يعيق جهود الإغاثة ويضعف قدرة السلطات على تقديم الخدمات الأساسية.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق البقاع، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق أجواء مدينة صور. هذه التطورات تعكس استمرار التوتر وتصاعد حدة الصراع في المنطقة، مما يزيد من القلق بشأن المستقبل. العديد من المحللين السياسيين يعربون عن قلقهم بشأن احتمال اتساع نطاق الصراع، خاصة مع استمرار التبادل العسكري على الحدود. الوضع يتطلب تدخلا دبلوماسيا عاجلا لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

ووسط هذه الأحداث المتسارعة، صرح نواف سلام بأن كل من لجأ إلى دعم خارجي وأسس عليه قراراته أخطأ، ووجد نفسه أسيراً للعبة أكبر منه. وأكد سلام على أن الجنوب لن يترك وحيداً مرة أخرى، مشيراً إلى أهمية التكاتف والتضامن في مواجهة التحديات. هذه التصريحات تعكس الحاجة إلى الوحدة الوطنية والتغلب على الانقسامات الداخلية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الاعتماد على الذات والبحث عن حلول داخلية بدلاً من الاعتماد على القوى الخارجية. الوضع في لبنان يحتاج إلى قيادة حكيمة وقرارات مصيرية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار. ويعتبر التصعيد الأخير في الجنوب جزءا من صراع أوسع له تداعيات إقليمية ودولية. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج يشهد فيه المنطقة العديد من التحديات، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فإن إيجاد حلول سلمية ومستدامة يصبح أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة بأسرها.





