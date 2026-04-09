تصاعد العنف في لبنان: قصف إسرائيلي عنيف وهجمات متبادلة، ووقوع ضحايا

شهد لبنان تصعيداً خطيراً في التوتر، مع تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. تدرس إيران الرد على الهجمات، بينما أعلنت الولايات المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل حزب الله. أدى ذلك إلى توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز. العالم يراقب بقلق بالغ.

شهد لبنان تصاعداً خطيراً في التوتر مع إسرائيل ، حيث أدى قصف إسرائيل ي عنيف إلى سقوط قتلى وجرحى بالمئات. أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن حزب الله ال لبنان ي أطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الخميس، معلناً أن هذا الهجوم جاء 'رداً على انتهاكها ل وقف إطلاق النار '. ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وفي المقابل، شن الجيش الإسرائيلي قصفاً عنيفاً على لبنان، مستهدفاً أكثر من 100 موقع في غضون عشر دقائق فقط، فيما وُصف بأنه 'أكبر سلسلة من الضربات منذ اندلاع الحرب'، وفقاً لما أعلنه الجيش الإسرائيلي. هذا التصعيد المفاجئ يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة وعن احتمالات توسع نطاق الصراع. \تتفاعل الأطراف الإقليمية والدولية مع التطورات المتسارعة. أفادت التقارير بأن إيران تدرس الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، فيما أعلنت الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل العمليات العسكرية ضد حزب الله الموالي لإيران. في تطور آخر، ذكر الحرس الثوري الإيراني أن حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي توقفت، وذلك عقب ما وصفه بـ'انتهاك إسرائيلي' لوقف إطلاق النار في لبنان. هذا التوقف يثير مخاوف بشأن الأمن البحري العالمي وتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة. وتتوالى ردود الفعل الدولية، حيث يراقب العالم بقلق بالغ تطورات الأوضاع في لبنان، مع دعوات إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. \من جانب آخر، يعكس الوضع المتوتر في لبنان تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة. يمثل هذا التصعيد تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي في سعيه لتحقيق الاستقرار والسلام. ويتطلب الأمر جهوداً دبلوماسية مكثفة لحماية المدنيين وتخفيف حدة التوتر. في سياق متصل، أثار أمين عام حلف الناتو، في حديث لـCNN، مخاوف بشأن الوضع، معبراً عن 'تفهمه لشعور الخيبة' في ظل التطورات الأخيرة. كل هذه العوامل تجتمع لتشكل صورة معقدة للوضع في لبنان، مما يستدعي متابعة دقيقة وتنسيقاً دولياً للتعامل مع الأزمة المتصاعدة. يواجه لبنان تحديات كبيرة، من بينها الحاجة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية أرواح المدنيين، وتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines