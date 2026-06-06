تصاعد الهجمات المسيرة على روسيا واجتماع غربي جديد لدعم أوكرانيا

تغطية أخبارية شاملة تشمل اعتراض مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق روسيا، وتعليق الرحلات في مطارات روسية، واجتماع قادة غربيين مع زيلينسكي في لندن، بالإضافة إلى انتقادات أمريكية لسياسات الهجرة الأوروبية وإحصائيات جديدة عن الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة 13 ساعة في مناطق متعددة داخل Russia، بما في ذلك سماء موسكو .

ونشرت الوزارة تفاصيل العمليات عبر قناة تيليغرام الرسمية، حيث أوردت قائمة تضم 13 منطقة روسية شملت وسط البلاد وشمال غربها، وامتدت لتشمل منطقتي لينينجراد وبسكوف، بالإضافة إلى عمليات اعتراض فوق البحر الأسود. ودارت العمليات بين السابعة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0400-1700 بتوقيت غرينتش). وقد أصدر عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تحديثات متتالية عبر تيليغرام حول الإجراءات المضادة للطائرات المسيرة التي اتخذتها أجهزة الأمن في العاصمة.

وأظهرت إحصاءات غير رسمية أن 14 طائرة مسيرة على الأقل تم إسقاطها في zona موسكو وحدها خلال اليوم. نتيجة لهذه الهجمات، أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية إلى عدة مطارات، كما أفادت وكالات أنباء روسية بصدور أربعة أوامر تعليق منفصلة في أوقات مختلفة خلال اليوم لمدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

في تطورات سياسية موازية، شهدت مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي تستضيف منتدى الاقتصاد الدولي، ارتفاعا في وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 25 طائرة مسيرة في ليلة الجمعة السبت. هذه الهجمات تأتي في ظل تحركات دبلوماسية غربية متعددة، حيث يعقد الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron، والمستشار الألماني Olaf Scholz، ورئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer اجتماعا مع الرئيس الأوكراني Volodymyr Zelensky في لندن يوم الأحد لبحث "دعم أوكرانيا وزيادة الضغط على المجهود الحربي الروسي".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي Vladimir Putin أنه لا يرى أي سبب حاليا لعقد لقاء مع Zelensky، ونقل الكرملين عن الرئيس بوتين شكه في شرعية الرئيس الأوكراني كشخصية للتفاوض. على صعيد متصل، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump انتقاداتها لسياسات الهجرة في أوروبا، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها نائب الرئيس JD Vance في لندن، بالإضافة إلى كلام وزير الدفاع Pete Hegseth في فرنسا.

واتهم Vance حكومة بريطانيا بالتعامل مع حادثة مقتل الطالب البريطاني Henry Nolan على يد رجل سيخي بطريقة تعكس "تراجعا حضاريا" ناجما عن "غز" المهاجرين، مما دفع مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى رفض هذه التصريحات ووصفها بمحاولات "التدخل في ديمقراطيتنا". 而在 الجبهة الألمانية، كشفت الشرطة الاتحادية الألمانية عن تسجيل أكثر من 50328 حالة دخول غير قانوني إلى ألمانيا منذ مايو 2025 حتى نهاية مايو 2026، منها 36786 حالة إعادة قسري للمتسللين.

وشددت هذه الإحصائيات من سياسات وزير الداخلية Alexander Dobrindt، который تمادي في توسيع إجراءات المراقبة على جميع الحدود البرية، باستثناء الفئات الضعيفة مثل المرضى والحوامل من سياسات الإعادة القسرية. وأوقفت الشرطة خلال هذه الفترة 1409 مهربين، وصنفت 1688 شخصا كأعضاء في تيارات متطرفة، وألقت القبض على 9396 شخصا مطلوبين بموجب أوامر توقيف سابقة





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