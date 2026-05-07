تصاعد التوترات السودانية الإثيوبية: من حرب الظل إلى شبح المواجهة المباشرة

يتناول التقرير تدهور العلاقات بين السودان وإثيوبيا إثر اتهامات سودانية صريحة لأديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع وتسهيل هجمات المسيّرات، وسط تحذيرات من تحول النزاع إلى مواجهة إقليمية واسعة.

تشهد العلاقات بين الجمهورية السودان ية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تحولاً دراماتيكياً وخطيراً يتجاوز في أبعاده مجرد الخلافات الحدودية التقليدية أو النزاعات المزمنة المرتبطة بملف سد النهضة.

إن الهجمات الأخيرة التي شُنت باستخدام الطائرات المسيّرة، والاتهامات المباشرة التي وجهتها الخرطوم إلى أديس أبابا، تؤكد أن البلدين قد دخلا مرحلة جديدة من التوتر تتسم بالانتقال التدريجي من ما يمكن وصفه بحرب الظل إلى صراع يقترب من المواجهة العلنية والمكشوفة. تتساءل الدوائر السياسية والعسكرية عن مدى عمق التدخل الإثيوبي في الشأن السوداني الداخلي، وعن الحدود التي قد يصل إليها هذا التدخل قبل أن ينزلق الأمر إلى صدام عسكري مباشر.

وتؤكد الخرطوم اليوم، بلغة حازمة وصريحة، أن هناك مسيّرات استهدفت مطار الخرطوم الدولي ومواقع استراتيجية أخرى انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية. وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، العميد الركن عاصم عوض عبد الوهاب، أن الحكومة السودانية تمتلك أدلة فنية واستخباراتية قاطعة لا تقبل الشك، تثبت تورط الجانب الإثيوبي.

وقد قدم تفاصيل دقيقة وموثقة بالتواريخ تشير إلى أن مطار بحر دار الإثيوبي كان نقطة انطلاق لعدة عمليات عدائية استهدفت السيادة السودانية، مما يضع العلاقة بين البلدين على حافة الهاوية. من جانب آخر، لم يفلح النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الإثيوبية في تهدئة الأجواء أو إقناع المجتمع الدولي والسودان بسلامة موقفها.

ففي حين تحاول أديس أبابا إنكار هذه الاتهامات، تبرز تقارير دولية استقصائية، مدعومة بصور عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية، تكشف عن وجود معسكرات تدريب ضخمة على الأراضي الإثيوبية مخصصة لإسناد قوات الدعم السريع. هذه المعسكرات ليست مجرد مراكز تدريب، بل هي مجمعات عسكرية متكاملة تضم ممرات جوية وحظائر مخصصة للطائرات المسيّرة، مما يعزز الرواية السودانية.

كما رصدت هذه التقارير عشرات الرحلات الجوية المشبوهة التي نقلت إمدادات عسكرية وأسلحة متطورة لصالح قوات الدعم السريع، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية وتدخلاً سافراً في شؤون دولة جارة. وبحسب المصادر السودانية، فإن أجهزة الاستخبارات كانت قد رصدت تحركات مريبة على طول الحدود منذ وقت مبكر، ووجهت تحذيرات شديدة اللهجة لحكومة آبي أحمد في أواخر العام الماضي، إلا أن الأخيرة اختارت المضي قدماً في سياسة الانخراط في مخططات تديرها أطراف إقليمية تهدف إلى زعزعة استقرار السودان، مما فتح الباب على مصراعيه لتحركات قوات الدعم السريع في المناطق الحدودية وشن هجمات في ولاية النيل الأزرق.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يجد السودان نفسه في وضع حرج، حيث يواجه حرباً داخلية طاحنة، مما يجعل فتح جبهة جديدة مع إثيوبيا خياراً مكلفاً وصعباً. ومع ذلك، فإن الخرطوم تدرك تماماً أن صمتها قد يُفسر على أنه ضعف، لذا فهي تملك أوراق ضغط متعددة يمكنها تفعيلها إذا اضطرت للانتقال من الاحتجاج الدبلوماسي إلى الرد المباشر. ومن الملاحظ أن الداخل الإثيوبي نفسه يعاني من هشاشة أمنية كبيرة، حيث تواجه حكومة آبي أحمد تحديات متصاعدة من حركات مسلحة في عدة أقاليم.

فعلى سبيل المثال، شنت حركة تحرير بني شنقول مؤخراً هجمات على معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع داخل الحدود الإثيوبية، مما يشير إلى أن الصراع السوداني بدأ يتسرب إلى الداخل الإثيوبي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال احتمالات اندلاع صراع جديد في إقليم تيغراي قائمة، مع تزايد عمليات جبهة فانو الأمهرية ضد الحكومة المركزية. وبالرغم من هذه المعطيات، يميل السودان حالياً إلى سياسة النفس الطويل لتجنب انزلاق منطقة القرن الأفريقي إلى حرب شاملة.

وقد بدأت الخرطوم بخطوات تصعيدية دبلوماسية، شملت استدعاء سفيرها للتشاور والمطالبة باجتماع طارئ للجامعة العربية، مع تلميحات باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على إثيوبيا. إن العلاقة بين أديس أبابا والأزمة السودانية بدأت منذ اللحظات الأولى للحرب، من خلال الاستقبال العلني لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أديس أبابا، وهو ما اعتبرته الخرطوم انحيازاً صريحاً. والآن، يطرح السؤال نفسه: هل ستتحول حرب الظل هذه إلى مواجهة مكشوفة؟

وإذا حدث ذلك، فإن الخطر لن يقتصر على البلدين، بل قد تتحول المنطقة إلى ساحة لصراع إقليمي ودولي أوسع يتداخل فيه التنافس على الموارد والممرات المائية في البحر الأحمر، مما يعيد رسم خرائط القوة والنفوذ في واحدة من أكثر مناطق العالم توتراً





