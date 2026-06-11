تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران: إغلاق مضيق هرمز يربك أسواق الطاقة ويهدد اقتصادات المنطقة

قفزة في أسعار النفط العالمية بعد قرار إيران إغلاق مضيق هرمز إثر ضربات أميركية، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي بأن الصراع يمثل أخطر صدمة جيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط منذ خمسة عقود.

شهدت أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب الشديد والتوتر المتزايد عقب الإعلان ال إيران ي المفاجئ عن إغلاق مضيق هرمز ، الذي يعد الشريان الحيوي الأهم لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج العربي إلى كافة أنحاء العالم.

جاء هذا القرار التصعيدي كرد فعل مباشر على سلسلة من الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف متعددة داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما دفع بأسعار الخام إلى مستويات قياسية. فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى نحو 94.58 دولار للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 91.74 دولار، في انعكاس واضح لمخاوف المستثمرين من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية.

وقد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتكثيف الهجمات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام فوري وشامل، مما يضع المنطقة على حافة مواجهة شاملة قد تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. من الناحية التشغيلية والعسكرية، أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران أن المضيق سيكون مغلقاً أمام كافة السفن التجارية وناقلات النفط، محذرة من أن أي محاولة للعبور ستواجه بإطلاق النار المباشر.

وفي المقابل، حاول الجيش الأميركي تهدئة الأسواق عبر الإشارة إلى أن السفن التجارية لا تزال تواصل عبورها، نافياً تعرض أي من سفنه الحربية للقصف رغم الادعاءات الإيرانية المعاكسة. هذا التضارب في الروايات يعكس حجم الضبابية التي تحيط بالمشهد الميداني. وفي سياق متصل، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض حاد في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.2 مليون برميل، مما يشير إلى محاولات واشنطن سد الفجوات الناتجة عن تعطل الإمدادات الخليجية.

كما أظهرت تقارير رويترز أن إنتاج منظمة أوبك تراجع في شهر مايو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، نتيجة الحصار البحري الأميركي وتأثيرات الإغلاق الإيراني للممر المائي، مما دفع دولاً مثل كازاخستان للمطالبة بزيادة إنتاجها رغم قيود اتفاق أوبك بلس، كما بدأت مؤسسة البترول الكويتية في عرض شحنات وقود فورية لمحاولة تخفيف حدة الأزمة. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فقد رسم تحليل حديث لبيانات صندوق النقد الدولي منذ عام 1980 صورة قاتمة للغاية، حيث وصف الصراع الحالي بأنه يمثل أخطر صدمة جيوسياسية تضرب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ما لا يقل عن خمسة عقود.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على إيران والولايات المتحدة فحسب، بل تمتد لتشمل كتلة اقتصادية ضخمة تضم عشر دول متضررة بشكل مباشر، وهي السعودية، والإمارات، والعراق، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، ولبنان، وإسرائيل، بالإضافة إلى إيران. وتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه الدول مجتمعة إلى ما يقارب 4 تريليونات دولار، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحوالي 3 في المائة من الاقتصاد العالمي.

إن هذا الحجم من التأثير الاقتصادي يجعل من استقرار مضيق هرمز ضرورة قصوى ليس فقط للدول الإقليمية، بل للاستقرار المالي العالمي، حيث أن أي استمرار في حالة الحصار أو التصعيد العسكري سيؤدي حتماً إلى موجات تضخمية عالمية وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، مما يهدد النمو الاقتصادي العالمي في وقت يعاني فيه العالم أصلاً من تداعيات أزمات اقتصادية سابقة





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