تصاعد العنف بين الشمبانزي: دراسة تكشف عن صراع دموي داخل أكبر مجموعة برية

تحليل معمق للعنف المتزايد بين الشمبانزي في أوغندا، مع استعراض لعوامل اجتماعية وبيئية أدت إلى هذا الصراع، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالحياة البرية في الهند ومصر وسويسرا والفضاء.

منذ عام 1995، بدأ الباحثون في حديقة كيبالي الوطنية في أوغندا في رصد أكبر مجموعة من ال شمبانزي البري الشائع على الإطلاق، حيث بلغ عددها حوالي 200 فرد. تعتبر هذه المجموعة استثنائية، إذ أن جميع المجموعات الأخرى المعروفة تضم أقل من 100 حيوان، وبعضها أقل بكثير.

يوضح المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في ليون، نقلاً عن موقع 'آن تي في' الألماني، أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الحجم غير المسبوق: 'بين عامي 1999 و2010، قضت شمبانزيات نغوغو تقريبًا على مجموعة مجاورة، ودمجت العديد من الإناث المتبقيات فيها'. هذا الدمج أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المجموعة، مما أثر لاحقًا على ديناميكياتها الاجتماعية.

بدأ الصراع داخل المجموعة في عام 2015، عندما اشتبك فصيلان في وسط المنطقة، أحدهما من المنطقة الغربية والآخر من المنطقة الوسطى. هرب الشمبانزي الغربيون مطاردين من قبل الفصائل الأخرى، وبدأوا في استخدام حظائر منفصلة تمامًا ابتداءً من عام 2018، مما يشير إلى فصل تام للمجتمع. تصاعد العنف تدريجياً، وكانت الهجمات في معظم الأحيان تأتي من المجموعة الأصغر، مما أدى إلى مقتل الذكور المهاجمين في سبع حالات.

في عام 2021، وصل العنف إلى مستوى جديد من التصعيد، حيث استُهدفت صغار الشمبانزي. بحلول عام 2024، قتلت شمبانزيات الغرب 17 رضيعًا، بالإضافة إلى اختفاء 14 شمبانزيًا آخر من المجموعة المركزية. هذه الأحداث الدامية تثير تساؤلات حول أسباب هذا العنف المتزايد داخل المجموعة.

يشتبه الباحثون في أن مجموعة من العوامل المتشابكة ساهمت في زعزعة الروابط الاجتماعية داخل المجموعة. من بين هذه العوامل، الحجم الكبير غير المعتاد للمجموعة، والذي قد يؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد مثل الغذاء والتكاثر. يمكن أن تلعب الأمراض أيضًا دورًا في تقويض التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى وفاة أفراد رئيسيين في المجموعة وتغيرات القيادة.

في تعليق نُشر في مجلة 'ساينس'، يشير جيمس بروكس، من المركز الألماني لأبحاث الرئيسيات في غوتينغن، نقلاً عن موقع 'آن تي في'، إلى حالة مشابهة لانقسام في مجتمع من الشمبانزي في الكونغو قبل حوالي خمسين عامًا. لكن ذلك الانقسام لم يؤد إلى عنف واسع النطاق، إذ تعايشت مجموعتا البونوبو بسلام حتى يومنا هذا. يؤكد الباحث أن الدراسة الحالية تُظهر بوضوح المخاطر التي يُمكن أن تُشكلها الانقسامات الجماعية على المجتمعات البشرية أيضًا، مما يسلط الضوء على أهمية فهم هذه الديناميكيات الاجتماعية المعقدة.

هذه النتائج تلقي الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من العوامل التي تزيد من التوتر والصراع داخل المجتمعات الحيوانية. بالإضافة إلى دراسة سلوك الشمبانزي، تتناول الأخبار أيضًا قضايا أخرى ذات صلة بالحياة البرية والبيئة. تواصل قردة المكاك الريسوسي اجتياحها لعاصمة الهند نيودلهي، مما يسبب الفوضى والقلق بين السكان.

لمواجهة هذه المشكلة، قررت السلطات اللجوء إلى حل غير تقليدي، وهو الاستعانة بما يُعرف بـ 'محاوري القردة'، وهم موظفون مدربون على تقليد صرخات قردة اللانغور، العدو الطبيعي لقردة المكاك. يهدف هذا الإجراء إلى إخافة قردة المكاك وإبعادها من المناطق الحساسة.

في سياق مختلف، عادت أهرامات الجيزة إلى واجهة الجدل العلمي بعد تقرير عن فرضية جديدة بشأن وجود تمثال يشبه 'أبو الهول'. يتساءل العلماء المصريون عن هذه الفرضية ومدى صحتها.

في سويسرا، يسجل علماء الأحياء تنوع الطيور في محمية نيراشر ريد باستخدام شبكة من مسجلات الصوت، حيث يمكنهم تحديد الأنواع النادرة مثل البجع الصغير والكركي الصغير باستخدام تطبيق BirdNET.

أخيرًا، بعد 57 عامًا على صورة شروق الأرض الشهيرة، وثق طاقم 'أرتميس 2' مشهدًا نادرًا للأرض وهي تغيب خلف الأفق القمري، مما يمثل لحظة تاريخية في استكشاف الفضاء.





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شمبانزي عنف مجتمع حيواني حياة برية بيئة

United States Latest News, United States Headlines