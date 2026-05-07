تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية وتحذيرات من ضربات انتقامية في كييف

تفاصيل حول تحذيرات روسيا للبعثات الدبلوماسية في كييف وموقف الرئيس زيلينسكي من مقترحات وقف إطلاق النار والهدنة المرتبطة بيوم النصر.

تشهد الساحة الدولية تصاعداً خطيراً في حدة التوترات بين الاتحاد الروسي و أوكرانيا ، حيث برزت تحذيرات روسية شديدة اللهجة تستهدف الدبلوماسيين الأجانب المتواجدين في العاصمة الأوكرانية كييف .

فقد صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر مقطع فيديو تم نشره على منصة تيليغرام، بأن موسكو تحث جميع سلطات الدول الأجنبية على التعامل مع التحذيرات الروسية بأعلى درجات الجدية والمسؤولية. ودعت زاخاروفا هذه الدول إلى ضمان إجلاء سريع ومؤقت لموظفي بعثاتها الدبلوماسية والوفود الأخرى من كييف، وذلك لتجنب وقوع خسائر بشرية في ظل ما وصفته بـ الحتمية المطلقة لتوجيه القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق ضد مراكز القيادة في العاصمة الأوكرانية.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس للغاية، حيث تعكس هذه التهديدات الرغبة في ممارسة ضغوط قصوى على الجانب الأوكراني وحلفائه الغربيين، مما يضع البعثات الدولية في وضع حرج يتأرجح بين البقاء لضمان الاستقرار أو الرحيل لتفادي خطر عسكري وشيك. وفي المقابل، يتبنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً يمزج بين الانفتاح على التفاوض والحذر الشديد من المناورات الروسية.

فقد كشف زيلينسكي في خطابه المسائي أن روسيا قد تلقت بالفعل مقترحاً واضحاً ومحدداً لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن موسكو تدرك تماماً القنوات والآليات المتاحة للتواصل مع كييف وشركائها الدوليين لمناقشة التفاصيل الدقيقة لهذا المقترح. ومع ذلك، أعرب زيلينسكي عن استيائه من التناقض الروسي، حيث يرى أن موسكو ترد على مبادرات التهدئة بمزيد من التصعيد الميداني والهجمات الصاروخية الجديدة التي تستهدف البنية التحتية والأهداف المدنية.

وأكد الرئيس الأوكراني أن كييف ستقوم بتحديد ردودها المناسبة والمبررة بناءً على تطورات الساعات القادمة، مشدداً على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام أي هدنة حقيقية تؤدي إلى وقف دائم للنزيف، ولكن ليس على حساب السيادة الأوكرانية أو من خلال تسويات مؤقتة تخدم الأجندة الدعائية الروسية. وفيما يتعلق بالجدل المثار حول احتفالات يوم النصر في روسيا، أبدى زيلينسكي رفضاً قاطعاً لفكرة التوصل إلى هدنة قصيرة المدى تقتصر فقط على فترة الاحتفالات الروسية بذكرى هزيمة ألمانيا النازية.

ووصف زيلينسكي هذا التوجه بأنه مجرد رغبة من القيادة الروسية في إقامة استعراض عسكري مهيب دون إزعاج، معتبراً أن الشخص الذي لا يستطيع العيش بدون حرب لا ينبغي أن يطالب بالهدوء فقط من أجل استعراض قوة. وتأتي هذه التصريحات في سياق اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث سبق وأن ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار بالتزامن مع احتفالات التاسع من مايو.

ورغم إعلان وزارة الدفاع الروسية عن هدنة لمدة يومين تبدأ من يوم الجمعة، إلا أن كييف ردت باقتراح أكثر شمولاً يبدأ من السادس من مايو، وهو المقترح الذي لا يزال ينتظر رداً رسمياً من الجانب الروسي. علاوة على ذلك، جددت ماريا زاخاروفا تحذيراتها الصارمة من أن أي محاولة أوكرانية لاستهداف العرض العسكري في موسكو ستواجه برد انتقامي لا يمكن تخيله، واصفة أي عمل من هذا القبيل بأنه يندرج تحت مسمى الأعمال الإرهابية.

وأكدت أن الرد الروسي في حال حدوث ذلك لن يقتصر على الجبهات الأمامية، بل سيمتد ليشمل مراكز صنع القرار السياسي والعسكري في قلب كييف. ومنذ اندلاع الهجوم العسكري الروسي في الرابع والعشرين من فبراير عام ألفين واثنين وعشرين، تظل الفجوة واسعة بين الطرفين، حيث تصر موسكو على تخلي أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى الكيانات العسكرية الغربية، بينما تعتبر كييف هذه الشروط تدخلاً سافراً في سيادتها الوطنية وقرارها المستقل، مما يجعل من أي اتفاق لوقف إطلاق النار عملية معقدة محفوفة بالمخاطر والتجاذبات السياسية الدولية





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا أوكرانيا وقف إطلاق النار كييف ماريا زاخاروفا

United States Latest News, United States Headlines