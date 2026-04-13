تصاعد التوتر في الشرق الأوسط: تركيا تدعو إلى وقف إطلاق النار وتؤكد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز

في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد وزير الخارجية التركي على أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والولايات المتحدة. كما تسلط تركيا الضوء على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحذر من التدخل العسكري. وتتطرق التصريحات إلى المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي وتأثير فرض رسوم على عبور مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. كما تتضمن الإشارة إلى موقف القوات المسلحة الإيرانية. وتبرز هذه التطورات تعقيد الوضع السياسي والأمني في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الحلول السلمية والتعاون الدولي.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على قناعة تركيا بأن الجانبين ال إيران ي والأمريكي متفقان على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الدور الإسرائيلي الذي وصفه بـ "المخرب والمعطل". وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. وقد أعرب فيدان عن اعتقاده بأن وفدي الطرفين، ال إيران ي والأمريكي، عادا إلى بلديهما لتقييم العروض التي تم تقديمها خلال المحادثات في إسلام آباد.

وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن عدم اعتقاده بأن مسألة المرور عبر مضيق هرمز دون مشاكل ودون دفع رسوم ستكون عائقاً في حال التوصل إلى هذا الاتفاق. وأوضح أن بعض الدول، مثل بريطانيا وفرنسا، اقترحت في السابق إنشاء آلية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال "إنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات"، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة تواجه صعوبات وعقبات كبيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب وتعثر التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن هناك العديد من المتضررين من إغلاق مضيق هرمز، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الدول التي تعتمد على إمدادات النفط من الخليج، مؤكداً على ضرورة مشاركة هذه الدول في إيجاد حل لأزمة المضيق. واختتم فيدان بتأكيد موقف تركيا، وهو ضرورة فتح مضيق هرمز بالطرق السلمية، محذراً من أن التدخل العسكري عبر قوة دولية مسلحة ينطوي على تحديات وصعوبات كبيرة، وأن تعطيل حركة عبور المضيق يجب أن يتوقف، وكذلك فرض رسوم على العبور. ورأى أن ما يريده العالم هو أن تكون الممرات الدولية حرة وغير معرقلة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجباً طبيعياً وقانونياً. وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الياباني يوكيو نوغوتشي من أن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكلف اليابان نحو 500 مليار ين (حوالي 3.13 مليار دولار) سنوياً. كما حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على إيران محكوم عليها بالفشل، كما فشلت واشنطن في محاولة فتح مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض حصار بحري على موانئ إيران، بالتزامن مع تهديداته باستئناف الحرب. وقد وصف ترامب إنفاق الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على حلف الناتو بأنه أمر "مثير للسخرية". تُظهر هذه التطورات تعقيد الوضع السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتداخل القضايا الإقليمية والدولية. إن التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة يتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة وتعاوناً دولياً، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية. إن استمرار التوتر وعدم الاستقرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويهدد الأمن العالمي. إن الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والأمنية، كلها عوامل تؤثر على مسار الأحداث في المنطقة. ومن الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضايا بحكمة وواقعية، والعمل على إيجاد حلول سلمية تضمن الاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشرق الأوسط تركيا إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز الأمن الغذائي

United States Latest News, United States Headlines