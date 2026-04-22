تصاعد حدة الضغوط الأميركية على إيران وسط انهيار مالي وتوترات ملاحية مستمرة

ترمب يعلن انهيار إيران المالي جراء حصار هرمز، بينما تستمر التوترات البحرية قبالة عُمان وتنفذ طهران إعدامات لمواطنين بتهمة التجسس، وسط تبعات اقتصادية عالمية جراء الحرب.

في تطورات متسارعة للأوضاع الجيوسياسية في منطقة الخليج، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران تواجه حالة من الانهيار المالي الشامل نتيجة للإجراءات الصارمة المفروضة، وعلى رأسها إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وأكد ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن طهران تعاني من شح حاد في السيولة النقدية، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تتجاوز نصف مليار دولار، مما أدى إلى تذمر واسع في صفوف الجيش والشرطة بسبب عدم تقاضي رواتبهم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تمدد فيه واشنطن وقف إطلاق النار كفرصة أخيرة لطهران لتقديم مقترح سياسي موحد ينهي حالة الانسداد الراهنة، وسط تهديدات أميركية مستمرة باستمرار الحصار الضغطي ما لم يتم التوصل إلى تسوية جذرية. من جانب آخر، تستمر التوترات الميدانية في التصاعد، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة حاويات لإطلاق نار مباشر من زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل عُمان. ورغم وقوع أضرار مادية في جسر قيادة السفينة، إلا أن أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى. ويعد هذا الحادث انعكاساً لحالة الفوضى التي تفرضها إيران في الممرات المائية الدولية. وفي سياق منفصل يعكس طبيعة الأزمة الداخلية، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بتهمة الإفساد في الأرض. وتأتي هذه الإعدامات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية القاسية التي تتخذها طهران في ظل ضغوط الحرب الخارجية والاضطرابات الداخلية التي تتهم السلطات كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. وفي ظل تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، امتدت آثار الصراع لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، حيث سجلت تكاليف المرور عبر قناة بنما ارتفاعات قياسية نتيجة زيادة الطلب على نقل البضائع الحيوية. وقد اضطرت بعض السفن لدفع مبالغ طائلة وصلت إلى أربعة ملايين دولار لتجنب الانتظار، مما يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي. وبينما تلوح في الأفق مفاوضات متعثرة حول الملف النووي الإيراني، حيث لا تزال القضايا الجوهرية مثل تخصيب اليورانيوم تشكل حجر عثرة، يبدو أن المشهد الإقليمي يتجه نحو مزيد من التعقيد، خاصة مع إصرار الإدارة الأميركية على تفكيك القدرات النووية الإيرانية لمنع طهران من امتلاك أي سلاح استراتيجي يهدد الأمن والسلم الدوليين. إن حالة عدم اليقين المحيطة بالهدنة الحالية والانهيار الاقتصادي الإيراني يضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم قد يؤدي إلى تصعيد عسكري غير مسبوق في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في الوصول إلى تفاهم يضمن أمن الملاحة واستقرار المنطقة





