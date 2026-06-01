تصاعد العمليات العسكرية في السودان: غارات جوية للجيش وتحشيدات واسعة للدعم السريع في كردفان ودارفور

تفاصيل الهجمات الجوية للجيش السوداني ضد قيادات وخبراء مسيرات في النهود، وتحركات قوات الدعم السريع لشن هجمات على الأُبيض والدلنج ومنطقة الطينة الحدودية.

شنت القوات المسلحة السودان ية سلسلة من الهجمات الجوية المكثفة والمركزة استهدفت مواقع استراتيجية تابعة ل قوات الدعم السريع في منطقة عيال بخيت بولاية كردفان ، حيث أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن هذه الطلعات الجوية قد حققت أهدافها بدقة عالية، وأسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية والسيارات القتالية التي كانت تستخدمها قوات الدعم السريع في تحركاتها الميدانية.

ولم تقتصر الغارات على المناطق المفتوحة، بل امتدت لتشمل موقعاً حيوياً داخل مدينة النهود، حيث تم استهداف اجتماع رفيع المستوى ضم قيادات بارزة من قوات الدعم السريع. وما يثير الاهتمام في هذه العملية هو وجود خبراء أجانب من جنسيات مختلفة كانوا يشاركون في هذا الاجتماع، حيث يعمل هؤلاء الخبراء كمستشارين ومتخصصين في تشغيل الطائرات المسيرة التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من التكتيكات العسكرية لقوات الدعم السريع في مواجهتها ضد الجيش السوداني، مما يشير إلى محاولة الجيش تقويض القدرات التكنولوجية واللوجستية للطرف الآخر.

وفي سياق متصل، شهدت ولاية غرب كردفان تحركات عسكرية واسعة النطاق من جانب قوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، حيث رصدت التقارير الميدانية نشاطاً مكثفاً تمثل في توجيه مجموعات قتالية كبيرة من مدينة النهود باتجاه منطقة أم صِميمة الواقعة غربي مدينة الأُبيض، وهي الحاضرة الإدارية لولاية شمال كردفان. وتهدف هذه التحركات، وفقاً للمحللين العسكريين، إلى محاولة مباغتة قوات الجيش السوداني المتمركزة هناك وفتح جبهات جديدة تضع ضغطاً إضافياً على الدفاعات الحكومية.

كما عززت قوات الدعم السريع وجودها الميداني بدفع نحو مائة سيارة قتالية مجهزة إلى منطقة أم حجر التي تقع شرقي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى إرسال نحو سبعين سيارة قتالية أخرى إلى محور الخِوي غربي مدينة الأُبيض، وهو ما يعكس استراتيجية تهدف إلى تطويق المراكز الحيوية في المنطقة والسيطرة على طرق الإمداد الرئيسية. من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية عن قناة العربية والحدث أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى نية قوات الدعم السريع شن هجوم واسع وشامل من عدة محاور على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وتعتمد هذه الخطة على توزيع القوات في مناطق استراتيجية محيطة بالمدينة مثل كيلك وجنقارو والقوارير وبرنو، لضمان إطباق الحصار على المدينة من جهات مختلفة. وبالانتقال إلى مسرح العمليات في إقليم دارفور، أفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع قد أتمت تجهيز أربعة مجاميع عسكرية قوية غربي مدينة الفاشر، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لشن هجوم على منطقة الطينة الحدودية مع دولة تشاد، حيث تتمركز قوات الجيش السوداني لحماية الحدود.

هذا التصعيد الميداني يأتي في وقت حساس للغاية، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة التشادية قراراً صارماً بإغلاق حدودها مع السودان منذ فبراير الماضي، وذلك رداً على ما وصفته بالتوغلات المتكررة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المتنازعة داخل الأراضي التشادية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة الحدودية ويهدد بتحويل الصراع الداخلي إلى أزمة إقليمية أوسع نطاقاً





