تصاعد في المفاوضات zwischen الولايات المتحدة وإيران: طهران تؤكد أنها الطرف المنتصر وتفرض الشروط

تصريحات إيرانية وأمريكية متبادلة حول شروط الاتفاق المحتمل، مع تأكيد طهران أنها تفرض الشروط كطرف منتصر، وإعلان ترامب رفع الحصار وفتح مضيق هرمز مقابل التخلّي عن السلاح النووي، فيما يشير تقرير فرنسي إلى عرقلتين من كوشنر ومصادر إيرانية تنفي الوصول إلى صياغة نهائية.

صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ال إيران ي إبراهيم عزيزي بأن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراك أن طهران، بوصفها الطرف المنتصر في الميدان، هي التي تحدد الشروط.

وفي منشور على منصة إكس كتب: على ترامب أن يعلم أن إيران هي من تفرض الشروط، النقد مقابل النقد أو الكاش مقابل الكاش الآجل مقابل الآجل لا شيء مقابل لا شيء. وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه أعطى أوامر برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قائلا إن على إيران فتح مضيق هرمز فورا دون قيد أو رسوم، والتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي.

كشف تقرير فرنسي أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يعرقل التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة. نشرت القنصلية الإيرانية في مدينة حيدر آباد الهندية مقطع فيديو على حسابها بمنصة إكس قالت إنه يوثق تعرض الولايات المتحدة للخديعة بقصف قواتها طائرات وهمية مطلية على الأرض في إيران.

وقالت وكالة فارس نقلا عن مصادر مطلعة يوم الجمعة إنه لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشروط النهائية للاتفاق المحتمل مع إيران مؤكداً أنه سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي عن الجمهورية الإسلامية فوراً. وأكد مصدر لوكالة تسنيم الإيرانية، ردا على سؤال حول نشر وسائل إعلام غربية لنصوص تحت عنوان تفاصيل النص النهائي للتفاهم المحتمل، أن النص لم يتم الانتهاء من صياغته بعد.

أعلن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني أن دولاً مختلفة رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها طهران بشأن المعادلة الأمنية الجديدة في المنطقة. وقال جلال دهقاني-فيروزآبادي أمين مجلس العلاقات الخارجية الاستراتيجي بإيران إن الظروف تستوجب ممارسة السيادة على مضيق هرمز معتبراً أن هذه الأداة الاستراتيجية تعد أحد عناصر قوة إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن واشنطن لديها كل الأوراق لأنها هزمت إيران، مشدداً على أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة ترامب مفاوضات الحصار مضيق هرمز السلاح النووي كوشنر الوكالة الدولية للطورة الذرية

United States Latest News, United States Headlines