تشهد مدينة كريات شمونة احتجاجات واسعة وإضراباً شاملاً رفضاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن سكان الشمال في ظل ظروف اقتصادية وأمنية كارثية، وتصريحات حادة من ليبرمان تصف الاتفاق بالفشل الاستراتيجي.

شهدت مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل حالة من الغضب الشعبي العارم والإضراب الشامل احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله ، وسط شعور عميق بالتهميش والإحباط من السياسات الحكومية. لقد عبر السكان عن رفضهم القاطع للاتفاق الذي اعتبروه مكسباً للحزب، مؤكدين أن وضعهم الأمني والاقتصادي وصل إلى مرحلة كارثية لا تطاق، حيث صرح أحد السكان بأن المدينة عادت ألفي عام إلى الوراء نتيجة للإهمال المستمر وتداعيات النزاع.

تضمنت الاحتجاجات تعليق الخدمات البلدية وتظاهرات أمام مكتب رئيس الوزراء، حيث رفع رئيس البلدية أفيحاي شتيرن لافتات تهاجم الصفقة وتصفها بأنها خيانة لتضحيات الجنود والسكان الذين يعانون من انعدام الدخل وفرص العمل والخدمات الأساسية في المدينة التي تفتقر للبنية التحتية والتعليم الجيد. من ناحيتهم، انتقد أصحاب الأعمال وأرباب الأسر في كريات شمونة التردي المستمر للأوضاع، مشيرين إلى أن محاولات إعادة تشغيل الحياة اليومية والأنشطة التجارية باءت بالفشل بفعل استمرار العمليات العسكرية وعدم اليقين الأمني. وأكد هؤلاء أنهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، حيث يتم تجاهل مآسيهم في وسائل الإعلام وعلى الصعيد السياسي، في حين تعاني المدينة من نقص حاد في الأنشطة المخصصة للأطفال وفي فرص التنمية الاقتصادية. وترافق هذا الغضب الشعبي مع مواقف سياسية حادة، حيث عقد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان اجتماعاً في مستوطنة المطلة انتقد فيه بشدة صمت الحكومة وهرولتها نحو اتفاق يصفه بالمهلة التي تمنح حزب الله فرصة لإعادة التنظيم والتسلح بدلاً من تحقيق الحسم العسكري المطلوب. ليبرمان اعتبر أن الاتفاق يمثل فشلاً ذريعاً للائتلاف الحاكم وسقوطاً في تبعية القرارات الخارجية، مشدداً على أن أمن الإسرائيليين يجب أن يكون أولوية مطلقة لا تخضع للإملاءات الدولية أو التفاهمات الهشة التي أثبت التاريخ فشلها منذ عام 1978. وأوضح أن الجولة القادمة من القتال باتت مسألة وقت فقط، محذراً من أن التخلي عن سكان الشمال هو سياسة كارثية ستدفع ثمنها إسرائيل لاحقاً. في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الحدود، أكدت قيادات حزب الله أن أولويتها تبقى مواجهة العدوان وأنها لن تسمح بعودة الأوضاع إلى ما قبل مارس الماضي، مما يضع منطقة الحدود في حالة من التوتر الشديد وسط تساؤلات حول جدوى هذه الاتفاقيات في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة واستمرار حالة الشلل في المدن الحدودية الإسرائيلية التي باتت تعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية بنيوية تتجاوز أبعاد النزاع العسكري المباشر





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines