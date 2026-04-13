تصاعد التوتر في الشرق الأوسط: ترامب يهدد بحصار هرمز وإسرائيل ترفع جهوزيتها

تزايدت حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد فشل مفاوضات إسلام أباد، مع إعلان الرئيس الأمريكي عن حصار بحري محتمل لمضيق هرمز، ورفع إسرائيل حالة التأهب. يتناول هذا التقرير التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، بالإضافة إلى جهود الوساطة والتحركات الدبلوماسية الجارية.

في أعقاب فشل مفاوضات إسلام أباد، تصاعد التوتر في المنطقة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض حصار بحري على مضيق هرمز . جاء هذا الإعلان بعد انتهاء المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع. وصف ترامب المفاوضات بأنها كانت ودية للغاية، مدعياً أن بلاده حصلت على معظم ما كانت تريده باستثناء تخلي إيران عن طموحها النووي.

وأعلن أن البحرية الأمريكية ستبدأ في اعتراض السفن التي تحاول دخول المضيق أو مغادرته، بالإضافة إلى ملاحقة السفن التي تدفع رسوماً لإيران. وأشار ترامب إلى أن فرض الحصار البحري سيستغرق بعض الوقت ولكنه سيصبح فعالاً قريباً جداً، مؤكداً على رغبة بلاده في حرية الملاحة الكاملة في المضيق واتهم إيران باستخدام الألغام البحرية لتعطيل المرور وابتزاز العالم، ولوح مجدداً بتصعيد عسكري إذا استمرت طهران في موقفها. في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية للمضيق ستواجه بحزم، مشيراً إلى أن حق المرور سيُمنح فقط للسفن المدنية وفق ضوابط خاصة. من جانبه، أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أنه قدم عرضاً نهائياً لإيران وصفه بالأفضل، موضحاً أن واشنطن حددت بوضوح خطوطها الحمراء، وأكد على حاجة واشنطن إلى التزام قوي من إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. في الجانب الإيراني، أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن الوفد الإيراني قدم 168 مبادرة استشرافية، معرباً عن فقدان الثقة، ومؤكداً أن واشنطن فهمت منطقهم ومبادئهم، وأن الوقت قد حان لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتهم. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات تناولت مضيق هرمز والملف النووي وتعويضات الحرب ورفع العقوبات، مضيفةً أن نجاح المسار الدبلوماسي يبقى مرهوناً بامتناع الطرف المقابل عن المطالب المفرطة وغير القانونية. يتزامن هذا التوتر مع إعلان إسرائيل عن استعدادها لمواجهة محتملة، حيث أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، جنرالاته بالانتقال إلى أعلى جهوزية حربية والاستعداد لإمكانية العودة إلى مواجهة إيران. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القضاء على تهديد اجتياح من حزب الله في جنوب لبنان، وذلك خلال زيارة له للمنطقة. وأشار نتنياهو إلى أن العمليات البرية في جنوب لبنان ساعدت على احتواء خطر القصف الصاروخي الذي يشنه حزب الله على شمال إسرائيل. وفي تطورات أخرى، أعلنت جبهة القيادة الداخلية في إسرائيل عن رصد هجمات صاروخية من لبنان، في حين أعلنت عدة دول عن دعوتها للولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة وإجراء مباحثات إضافية، بينما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض بلاده للوساطة بهدف تسوية النزاع. تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي يشهد توتراً متزايداً، حيث يعكس فشل المفاوضات في إسلام أباد تعقيد العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض حصار بحري على مضيق هرمز تزيد من احتمالات التصعيد، وتعزز من المخاوف بشأن استقرار المنطقة. في المقابل، ردود الفعل الإيرانية المتشددة تعكس تصميم طهران على الحفاظ على مصالحها والرد على أي تهديد. إعلان إسرائيل عن استعدادها للحرب في الوقت نفسه يضيف بعداً آخر للصراع، مما يشير إلى احتمال اتساع نطاق المواجهة. هذه الديناميكيات المعقدة تتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنب مزيد من التدهور. الوضع الحالي يهدد الأمن الإقليمي ويعرقل جهود السلام. التحركات العسكرية والإجراءات الدبلوماسية المتوازية تعكس حالة من عدم اليقين والترقب. من جهة، يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه وتأمين مصالحه، ومن جهة أخرى، هناك ضغوط دولية لتجنب نشوب صراع واسع النطاق. الدعوات إلى الهدنة والحوار المستمرة تعكس القلق الدولي بشأن تداعيات الحرب المحتملة، ورغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للأزمة. دور روسيا كدولة وسيطة يبرز أهمية الدبلوماسية في إدارة الصراعات المعقدة. على الرغم من التوترات، تبقى فرص التوصل إلى حلول سلمية قائمة، ولكنها تتطلب مرونة والتزاماً من جميع الأطراف المعنية





