تصادم قطارين في بيدفورد شمال لندن يودي بحياة شخص وإصابة آخرين

حادث مروع بين قطاري شركة إيست ميدلاندز ريلواي في منطقة بيدفورد شمال لندن، يخلف قتيلاً وجرحى، ووصف للركاب للذعر الذي عاشوه، واستجابة الطوارئ السريعة.

شهدت منطقة بيدفورد شمال لندن مساء الجمعة حادث قطار مروع بين قطارين تابعين لشركة إيست ميدلاندز ريلواي على بعد approximately 90 كيلومترًا من العاصمة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووصف الراكب بيت كناب اللحظات القاسية حيث قذف الركاب فجأة نحو المقاعد المقابلة قبل أن يغمر الدخان المكان، مع تعالي صرخات الذعر والذهول. وقال إنه شاهد مصابين بكسور في الأرجل وآخرين عاجزين عن الكلام بسبب الصدمة، وقد تشكل الإصابات تهدد حياة بعض المرضى. واستنفرت شرطة النقل البريطانية طواقمها بالتنسيق مع فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المحلية لتقديم الدعم والخدمات الطبية الطارئة في الموقع، وهو ما أكده وزير الصحة جيمس موراي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ركابًا يقفون بذهول على قضبان السكة بجانب العربات المتضررة التي بقيت في مكانها. وأشار أحد الركاب إلى أن شدة الارتطام تسببت في خروج أحد القطارين عن مساره، فتحولت الرحلة المعتادة إلى مأساة حقيقية استدعت أعلى درجات الاستجابة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تصادم قطارات بيدفورد لندن إيست ميدلاندز ريلواي ضحايا إصابات استجابة طوارئ

United States Latest News, United States Headlines