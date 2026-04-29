تشديد أمريكي على تأشيرات الدخول.. أسئلة جديدة حول الخوف من الاضطهاد

تستعد الولايات المتحدة لتطبيق إجراءات جديدة مشددة على المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول ، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء المحتملين.

هذه الإجراءات، التي تم الإعلان عنها عبر برقية دبلوماسية موجهة إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، تعكس تحولاً كبيراً في سياسات الهجرة الأمريكية، وتأتي في سياق جهود مستمرة لتقييد قوانين الهجرة وتشديد الرقابة عليها. الإدارة الأمريكية، منذ توليها السلطة، قامت بالفعل بتعزيز إجراءات التدقيق الخاصة بمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، كما أنها علقت مؤقتًا البت في طلبات الهجرة لضمان توافقها مع إرشادات الفحص الأمني الجديدة.

هذه الخطوات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن الأمن القومي واستغلال نظام الهجرة من قبل أفراد قد يسعون إلى دخول البلاد لأغراض غير معلنة، بما في ذلك طلب اللجوء بعد الوصول. القرار الجديد يستهدف بشكل خاص المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين، والتي تشمل تأشيرات السياحة والدراسة والعمل المؤقت. ويهدف إلى منع إساءة استخدام نظام الهجرة من قبل الأفراد الذين قد يقدمون معلومات مضللة حول غرض سفرهم الحقيقي.

ووفقًا للبرقية الدبلوماسية، يجب على الموظفين القنصليين طرح سؤالين محددين على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين: هل تعرضت لأي أذى أو سوء معاملة في بلد جنسيتك أو بلد إقامتك المعتادة؟ وهل تخشى التعرض للأذى أو سوء المعاملة عند عودتك إلى بلد جنسيتك أو بلد إقامتك الدائمة؟ الإجابة المتوقعة على هذين السؤالين هي 'لا'، حيث أن الإجابة بنعم قد تؤدي إلى رفض طلب التأشيرة.

هذا الإجراء يثير مخاوف بشأن تأثيره على الأفراد الفعليين الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم، حيث قد يضطرون إلى الكذب للحصول على التأشيرة أو مواجهة خطر الرفض. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الموظفين القنصليين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمن القومي، وأن الوزارة تستخدم جميع الأدوات والموارد المتاحة لضمان استيفاء جميع المتقدمين لشروط القانون الأمريكي. هذه السياسة الجديدة تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول قضايا الهجرة واللجوء.

منتقدو هذه السياسة يخشون أنها ستزيد من صعوبة وصول الأفراد المحتاجين إلى الحماية إلى الولايات المتحدة، وأنها قد تدفعهم إلى اتخاذ مسارات غير آمنة وغير قانونية للدخول إلى البلاد. كما يثيرون تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي المتعلق باللجوء، والذي يلزم الدول بعدم إعادة الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو هذه السياسة أنها ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع استغلال نظام الهجرة.

إن طلب اللجوء يتطلب وجود الشخص فعليًا داخل الولايات المتحدة، وأن يكون فارًا من اضطهاد سياسي أو عنصري أو ديني في بلده الأصلي. التوجيه الجديد يضع الأفراد في مواقف صعبة للغاية، حيث سيضطرون إلى اتخاذ خيارات قد تؤثر على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. كما أنه قد يدفعهم إلى سلوك مسارات غير آمنة، حيث أنهم إذا اضطروا للمغادرة، فسيفعلون كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر الخبر تصريحًا لنائب وزير الخارجية في عهد بايدن حول الوضع في غزة، حيث أعرب عن دعمه لإسرائيل ولكنه أشار إلى وقوع 'مجزرة' بحق الشعب الفلسطيني، مما يضيف بعدًا آخر للجدل الدائر حول السياسات الأمريكية





