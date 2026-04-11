تشديدات أمنية إسرائيلية في القدس بالتزامن مع إحياء طقوس دينية مسيحية

شهدت مدينة القدس المحتلة إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع إحياء الكنائس المسيحية طقوس دينية مهمة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على حرية العبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

شهدت مدينة القدس المحتلة إجراءات أمنية مشددة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل أجزاء واسعة من المدينة، وخاصة منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. تزامن ذلك مع إحياء الكنائس المسيحية طقوس دينية مهمة، مما أدى إلى توترات وملحوظة. أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول أن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية على الطرق المؤدية إلى الكنائس، ومنعت أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين من الوصول للمشاركة في هذه المناسبات الدينية، وسط انتشار أمني مكثف في محيط البلدة القديمة.

هذه الإجراءات تأتي في سياق تراجع ملحوظ في أعداد السياح الأجانب إلى المدينة بسبب الحرب الدائرة، بالإضافة إلى استمرار منع سكان الضفة الغربية، بمن فيهم المسيحيون، من الوصول إلى القدس منذ السابع من أكتوبر 2023. وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد دعت إلى المشاركة الواسعة في إحياء سبت النور داخل كنيسة القيامة، وهو الطقس الذي يسبق احتفالات عيد القيامة، والذي يحييه المسيحيون الأرثوذكس في الثاني عشر من نيسان إحياءً لذكرى قيامة السيد المسيح.\منذ شهر شباط الماضي، أغلقت السلطات الإسرائيلية كنيسة القيامة، إلى جانب المسجد الأقصى، بحجة منع التجمعات في ظل التصعيد العسكري مع إيران، قبل أن يتم إعادة فتحهما بعد إعلان هدنة مؤقتة. أدى هذا الإغلاق إلى منع إقامة قداس أحد الشعانين داخل الكنيسة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ قرون، وأثارت موجة واسعة من الإدانات والانتقادات. بالتوازي مع هذه الأحداث، أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي صلوات الجمعة العظيمة، والتي تمثل ذكرى الصلب، كجزء من طقوس أسبوع الآلام، أحد أبرز المناسبات الدينية في الأراضي المقدسة. خلال هذه الفترة، تُقام صلوات وقراءات إنجيلية تستعرض مراحل آلام السيد المسيح وصولًا إلى الصلب. يؤكد هذا الوضع استمرار القيود الإسرائيلية على حرية العبادة، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية إصدار تصاريح لمسيحيي الضفة الغربية لدخول القدس منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023. هذه القيود تحد من قدرة المسيحيين على الوصول إلى أماكن عبادتهم والمشاركة في طقوسهم الدينية بحرية.\في سياق متصل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد القيامة، كنائس العالم إلى الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني المشروع. كما حثهم على مساندة القضية الفلسطينية والعمل من أجل تحقيق السلام والعدالة. يعكس هذا النداء مدى التوتر القائم في الأراضي المقدسة، والتأثير العميق للصراع على الحياة الدينية للمسيحيين والفلسطينيين بشكل عام. الإجراءات الأمنية المشددة والقيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن المقدسة تعرقل حرية العبادة وتزيد من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في ممارسة شعائرهم الدينية. هذه التطورات تسلط الضوء على ضرورة احترام الحقوق الدينية للجميع وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية





