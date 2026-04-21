تسهيلات جمركية جديدة من زاتكا وإحباط محاولة تهريب مخدرات ودعوة للمنشآت للامتثال الضريبي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن تسهيلات جديدة في إجراءات الترانزيت وتنجح في ضبط كميات كبيرة من الإمفيتامين، مع دعوة المنشآت لتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أبريل 2026.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة العابرة عبر المنافذ السعودية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا عن تحديثات جوهرية في إجراءات الترانزيت ، حيث سمحت للمنشآت بعبور البضائع دون اشتراط تقديم ضمان بنكي أو الحاجة إلى وجود لوحات نقل محددة، مما يقلل من الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال.

وفي سياق منفصل من مهامها الرقابية والأمنية، نجحت الكوادر الجمركية في تحقيق إنجاز أمني بارز عبر إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط 269 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية مواد غذائية، مما يؤكد يقظة الهيئة في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات. وعلى صعيد الالتزام الضريبي، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نداءً عاجلاً للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بضرورة المبادرة إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل حلول الموعد النهائي المحدد في 30 أبريل 2026. وأوضحت الهيئة أن المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال مطالبة بتقديم إقرار شهر مارس الماضي، بينما يتعين على المنشآت التي تقل توريداتها عن هذا الرقم تقديم إقراراتها عن الربع الأول من العام الجاري. وأكدت زاتكا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الامتثال الضريبي وضمان استدامة الموارد المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، مشددة على أهمية استخدام القنوات الرقمية المعتمدة مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للهيئة لإتمام عمليات الإقرار والسداد بكل يسر وسهولة. وحذرت الهيئة في بيانها من التهاون في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن التأخر عن تقديم الإقرارات الضريبية يعرض المنشآت لغرامات مالية قد تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة المستحقة. ولضمان تقديم الدعم اللازم للمكلفين، وفرت زاتكا قنوات تواصل متعددة تشمل مركز الاتصال الموحد 19993 الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة إكس للاستفسارات الفورية. وتعد ضريبة القيمة المضافة ركيزة أساسية في النظام المالي السعودي، حيث تُطبق كضريبة غير مباشرة على معظم السلع والخدمات، وتسعى الهيئة من خلال هذه التحديثات إلى توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الأعمال وتحافظ في الوقت نفسه على النظام الأمني والاقتصادي للمملكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في الرقابة الجمركية والضريبية





