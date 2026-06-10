تسليم الطلبات تعثر ورفض استرجاع المبالغ المدفوعة: حجب متجر إلكتروني بسبب مخالفات نظام التجارة الإلكترونية

بعد ثبوت مخالفته نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية. وقد تم رصد عددًا من المخالفات، وألزمت المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى، وإعادة حقوق المستهلكين، وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة. وقد ثبوت للوزارة عدم تسليم المنتجات للمستهلكين بعد إتمام عمليات الدفع خلال المدة المحددة تعاقديًا، إلى جانب انقطاع الشركة عن الرد على استفسارات المستهلكين وطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ. وقد شملت المخالفات عدم إشعار المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات قد تؤثر على تنفيذ العقود أو تسليم المنتجات، وعدم اشتمال الفواتير على البيانات الإلزامية. وقد أكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال، وحجب أو إغلاق للمتجر الإلكتروني، والمنع من مزاولة النشاط.

تمتنع عن تسليم الطلبات وترفض استرجاع المبالغ المدفوعة . تؤكد الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام ال تجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. اليوم، حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت مخالفته نظام ال تجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لعدم التزامه ب تسليم المنتجات للمستهلكين خلال المدد المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة.

وقد رصدت الوزارة عددًا من المخالفات وألزمت المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى، وإعادة حقوق المستهلكين، وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة. وقد ثبوت للوزارة عدم تسليم المنتجات للمستهلكين بعد إتمام عمليات الدفع خلال المدة المحددة تعاقديًا، إلى جانب انقطاع الشركة عن الرد على استفسارات المستهلكين وطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ. كما شملت المخالفات عدم إشعار المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات قد تؤثر على تنفيذ العقود أو تسليم المنتجات، وعدم اشتمال الفواتير على البيانات الإلزامية.

وقد أكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال، وحجب أو إغلاق للمتجر الإلكتروني، والمنع من مزاولة النشاط





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تجارة الإلكترونية متجر إلكتروني مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تسليم المنتجات استرجاع المبالغ المدفوعة التزام المتاجر الإلكترونية التعويضات التعويضات الإلزامية التعويضات الإلزامية الفواتير التعويضات الإلزامية الفواتير البيانات الإلزامي التعويضات الإلزامية الفواتير البيانات الإلزامي التعويضات الإلزامية الفواتير البيانات الإلزامي

United States Latest News, United States Headlines