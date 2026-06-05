تسليم جوازات سفر المنتخب الإيراني للسفارة الأمريكية في أنقرة لاستكمال إجراءات تأشيرة كأس العالم 2026

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج تسليم جوازات سفر لاعبي المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة بناءً على توجيهات الفيفا، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026. وأشار إلى احتمال عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات أمريكية، مع استمرار انتظار موقف الولايات المتحدة، بينما منحت المكسيك تأشيراتها بالفعل، ولا تزال الإجراءات الكندية غير واضحة. ويستعد الفريق للمشاركة في البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه بناءً على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )، تم تسليم جوازات سفر أفراد المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لاستكمال إجراءات التأشيرة.

جاء ذلك في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، حول إجراءات التأشيرات الخاصة بأفراد المنتخب الذي سيشارك في كأس العالم 2026. وقال تاج: "طلب منا الفيفا أمس تسليم جوازات سفر أعضاء المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة، وقد قمنا بذلك". كما تطرق إلى احتمال عدم منح الولايات المتحدة التأشيرات، قائلاً: "أبلغنا الفيفا أننا سنتخذ قرارات أخرى إذا لم تُمنح التأشيرات لبعض أعضاء المنتخب الوطني".

وأشار تاج إلى أنهم ينتظرون موقف الولايات المتحدة بشأن منح التأشيرات من عدمه، وأضاف: "لأننا بحاجة أولاً إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ثم السفر إلى المكسيك". وكان المنتخب الإيراني لكرة القدم قد أقام معسكره الإعدادي لكأس العالم في أنطاليا، كما خاض مبارياته الودية هناك أيضاً. ويتعين على الفريق الحصول على تأشيرات من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وهي الدول التي ستستضيف مباريات كأس العالم، حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.

وكان السفير الإيراني لدى أنقرة، محمد حسن حبيب الله زاده، قد أعلن في 3 يونيو أن المكسيك منحت تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني والجهازين الفني والإداري المشاركين في منافسات كأس العالم 2026. وفي حين لا تزال إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية جارية، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن التأشيرة الكندية. وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو/تموز المقبل





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