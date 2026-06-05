تسريبات تكشف نشر إسرائيل وحدات نخبة في أذربيجان خلال الحرب مع إيران

كشفت مصادر أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان قرب الحدود الإيرانية ضمن شبكة قواعد سرية في الشرق الأوسط لدعم عملياتها ضد طهران.

كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية من النخبة في أذربيجان خلال الحرب الأخيرة مع إيران ، كجزء من شبكة مواقع سرية في الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد طهران.

أفاد اثنان من المصادر بأن هذه القوات عملت من مواقع متعددة في جنوب أذربيجان، على مقربة من الحدود الشمالية لإيران، حيث كانت أقرب نقطة تبعد نحو 60 ميلاً عن مدينة تبريز الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل. وذكرت المصادر أن وحدات الكوماندوز الخاصة نفذت مهام لجمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات باستخدام الطائرات المسيرة، مما وفر لإسرائيل موقعاً استراتيجياً لمراقبة شمال إيران.

هذا الانتشار هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه، ويعد واحداً من عدة مواقع عسكرية حافظت عليها إسرائيل في المنطقة، مما منح جيشها قدرة وصول غير مسبوقة، ويسلط الضوء على دور الدول المجاورة لإيران في تسهيل العمليات ضد طهران. وبحسب المصادر، فإن المواقع في أذربيجان كانت جزءاً من سلسلة واسعة من القواعد العسكرية السرية في دول متعددة شملت العراق والإمارات وصوماليلاند.

وقد توسع نطاق عمل هذه القوات، التي خطط لها في البداية لتكون فرق إنقاذ في حالات الطوارئ، لتصبح مواقع عسكرية واستخباراتية لجمع المعلومات. أدت عمليات الانتشار إلى تموضع القوات الإسرائيلية على امتداد المحيط الجنوبي والغربي والشمالي لإيران خلال الحرب، مما وسع نطاق عمل الجيش لمئات الأميال وتغلغل في عمق الأراضي الإيرانية. وساعدت هذه المواقع المتقدمة إسرائيل على شن موجات متكررة من الضربات ضد أهداف في أنحاء البلاد.

وفي أذربيجان، شاركت بضع عشرات من الجنود، بينهم عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية وقوة النخبة للعمليات القتالية والإنقاذ المحمولة جواً، إضافة إلى أفراد من الموساد. وفي سياق متصل، أفاد مصدر بأن جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً إضافياً، مما يتيح للطائرات الإسرائيلية نقطة توقف خلال الرحلات الجوية بعيدة المدى المتجهة إلى إيران. وكانت إسرائيل أول دولة تعترف رسمياً بصوماليلاند في ديسمبر الماضي.

كما حافظ الجيش الإسرائيلي على منشأتين سريتين في العراق خلال جزء من الحرب، مما وفر قواعد أمامية للدعم اللوجستي وعمليات البحث والإنقاذ. ونشرت إسرائيل أيضاً بطارية دفاع جوي من طراز القبة الحديدية في الإمارات مع الطواقم اللازمة لتشغيلها. وقد نفت كل من أذربيجان والعراق والإمارات بشكل رسمي هذه المزاعم، لكن المصادر تؤكد صحة المعلومات.

وتعد هذه العمليات مؤشراً على التنسيق الواسع بين إسرائيل ودول المنطقة لمواجهة التهديد الإيراني، مما يعكس تغيراً في موازين القوى الإقليمية ويثير تساؤلات حول مدى شرعية هذه الأنشطة على أراضي دول أخرى





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