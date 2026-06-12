تسريبات استخباراتية تكشف عن تجسس إسرائيلي على الولايات المتحدة وأزمة ثقة متبادلة

تسريبات من داخل وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية expose أعمال تجسس إسرائيلية على الولايات المتحدة، وتعدilee تصنيف التجسس يعكس أزمة ثقة عميقة، ويُعتقد أن التسريب تم للتأثير على السياسة الأمريكية قبل الانتخابات.

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن تسريب معلومات استخباراتية داخلية من مصدر مجهول في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA). هذه التسريبات كشفت عن مشكلة قديمة من انعدام الثقة المتبادل بين الولايات المتحدة وحليف استراتيجي، وربما تشير إلى تجسس دول صديقة بشكل روتيني.

الخبير الألماني إريك شميدت-إينبوم يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتجسسان على بعضهما، حيث قام الموساد بعمليات في أمريكا دون تنسيق مع الـFBI، ووكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) تجسست على إسرائيل خلال الحروب. قضية جوناثان بولارد عام 1987، حيث سرق ضابط استخبارات أمريكي معلومات لإسرائيل مقابل مال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وأفرج عنه عام 2015 وسُمح له بالسفر لإسرائيل 2020 حيث استقبله رئيس الوزراء.

في 2004، تم الكشف عن أن لورانس فرانكلين، محلل في وزارة الدفاع الأمريكية، نقل معلومات سرية عن إيران إلى إسرائيل عبر مجموعة الضغط إيباك (AIPAC)، وأُدين بتهمة التجسس رغم نفي إيباك وإسرائيل. بحسب وثائق سنودن المسربة عام 2008، خلص تقييم الاستخبارات الوطنية إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان ثالث أكثر أجهزة الاستخبارات عدوانية تجاه الولايات المتحدة. سنودن معروف بكشف مراقبة ملايين الأشخاص من قبل NSA ووكالات أخرى، كما كشف وثائق التعاون الوثيق بين NSA وأجهزة استخبارات الدول الصديقة.

في 2023، سُربت وثائق من البنتاغون تشير إلى أن وكالات استخبارات أمريكية كانت تراقب اجتماعات داخلية للحكومة الكورية الجنوبية، ونفى الطرفان وشككوا في صحة الوثائق. قد تكون إسرائيل تجاوزت خطًا أحمر بمراقبة مسؤولين رفيعي المستوى مرتبطين بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بما في ذلك المبعوث ستيف ويتكوف وموظفو وزارة الدفاع، مما رفع مستوى تصنيف التجسس الإسرائيلي ويعكس أزمة ثقة. سؤال يبقى: لماذا وصلت هذه المعلومات للجمهور رغم الحكومة الأمريكية؟

الخبير شميدت-إينبوم يعتقد أن الإطلاق تم بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية كوسيلة للضغط على إسرائيل من قبل ترامب، الذي لا يريد إثارة اللوبي الإسرائيلي قبل انتخابات التجديد النصفي، وقد يستخدم فكرة انتهاك إسرائيل لمصالح الولايات المتحدة لتبرير تقليص المساعدات العسكرية





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