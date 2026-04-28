تسريب بيانات لمشاة البحرية الأمريكية.. مجموعة 'حنظلة' الإيرانية تثير القلق

أعلنت مجموعة القرصنة 'حنظلة' المرتبطة بإيران عن تسريب بيانات شخصية حساسة لمشاة البحرية الأمريكية في الخليج، مما يثير مخاوف أمنية كبيرة وتأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم ' حنظلة '، والتي يُعتقد أنها مرتبطة ب إيران ، عن قيامها ب تسريب بيانات شخصية حساسة تخص أفرادًا من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في منطقة الخليج العربي .

ووفقًا لما نشرته وكالة فارس الإيرانية، زعمت المجموعة أنها حصلت على معلومات تفصيلية حول 2379 عنصرًا من مشاة البحرية، بما في ذلك أسماؤهم وبياناتهم الشخصية. لكن اللافت في الأمر أن التسريب المذكور لم يكن سوى جزء صغير من الكم الهائل من البيانات التي تدعي المجموعة امتلاكها، مما يثير مخاوف جدية بشأن نطاق الاختراق المحتمل. وفي بيان لها، سخرت مجموعة 'حنظلة' من مستوى الأمن الذي يتباهى به القادة الأمريكيون، واصفة إياه بأنه 'وهم'.

وأكدت المجموعة أنها لا تقتصر على جمع أسماء وبيانات الجنود الأمريكيين في المنطقة فحسب، بل لديها أيضًا معلومات شاملة عن عائلاتهم، وعناوين منازلهم، والقواعد العسكرية التي يعملون بها، ومسارات تنقلاتهم اليومية، وحتى تفاصيل حول عاداتهم الشرائية وأنشطتهم الترفيهية. هذا المستوى من التفاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الشخصي لهؤلاء الأفراد وعائلاتهم، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وتعهدت المجموعة بنشر القائمة الكاملة للبيانات في الأيام المقبلة إذا رأت ضرورة لذلك، مما يزيد من حدة القلق بشأن هذا التسريب.

يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الأنشطة الإلكترونية التي أعلنت عنها مجموعة 'حنظلة'، والتي اكتسبت شهرة واسعة منذ أواخر عام 2023 من خلال استهداف شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بارزة. ففي التاسع من أبريل الماضي، أعلنت المجموعة عن اختراق أجهزة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، ونشرت صورًا ووثائق زعمت أنها استخرجتها من أجهزته.

وادعت المجموعة أنها تمكنت من التسلل إلى أنظمة هاليفي لسنوات دون أن يتم اكتشافها، وأنها حصلت على كمية هائلة من البيانات، بما في ذلك أكثر من 19 ألف صورة ومقطع فيديو، بعضها يتعلق باجتماعات سرية وحياة هاليفي الشخصية. تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، حيث اندلعت حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط. ردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في دول المنطقة.

وفي الثامن من أبريل/نيسان، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، لكنها لم تدم طويلاً. استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين في الحادي عشر من أبريل، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق. وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمديد الهدنة بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، 'إلى حين تقديم طهران مقترحها' بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني. هذا الوضع المعقد يزيد من احتمالية استمرار التوترات وتصعيدها، وقد يؤدي إلى المزيد من الهجمات الإلكترونية والأنشطة التخريبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي ارتفاعًا في أسعار الطاقة بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2026، وهو ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على المنطقة والعالم. إن تسريب البيانات الحساسة من قبل مجموعة 'حنظلة' يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والأمن الشخصي للأفراد، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي. يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران العمل معًا لإيجاد حل سلمي للنزاع، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يجب على الدول المعنية تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة من الاختراق والتسريب





