الضاحية الجنوبية في بيروت تشهد حركة نزوح كثيفة تحضيراً لهجمات إسرائيلية محتملة، مع إلغاء امتحانات جامعية وتأجيلها، وتأكيد إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية رغم وجود هدنة، مما يزيد التوتر بين الطرفين ويقود إلى تصعيد العنف وخسائر بشرية واسعة النطاق.

شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة ال لبنان ية بيروت، وفق ما نقلته صحيفة الأناضول، اضطراباً لم يسبق له مثيل في حركة السكان يوم الاثنين، حيث تجمّعت السيارات والشاحنات في زحام مروري خانق على الطرق الرئيسة ومداخل المنطقة.

انتظر المواطنون لساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى وسط العاصمة، وكل ذلك تحضيراً لغارات إسرائيلية محتملة يُتوقع أن تتصاعد في ظل انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه منذ أواخر أبريل. ودفعت التحذيرات الإسرائيلية التي تنبه بإصدار إنذارات إخلاء للمناطق المستهدفة آلاف العائلات إلى ترك منازلهم والبحث عن مأوى مؤقت في أماكن آمنة، حتى مع توافر وسائل إعلامية إسرائيلية تشير إلى استعداد الجيش لإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق في هذه البقعة.

إن الضاحية الجنوبية تتوسط الساحل الجنوبي للمدينة وتصل إلى سفوح جبل لبنان، وتندرج إدارياً تحت محافظة جبل لبنان، وتُعد معقلاً لحزب الله حيث تتواجد مقارّه الأمنية والسياسية ومكاتب نوابه ومجلس شورى الحزب، إضافة إلى كثافة سكانية عالية تجعل أي توغل عسكري يترتب عليه تشتّت سكان عربةً وضجيجًا أمنيًا غير مسبوق. في ظل هذه الظروف المتصاعدة، أصدرت الجامعة اللبنانية - المؤسسة الحكومية - قراراً بتأجيل امتحانات الفصول الجامعية في فروع كلياتها ومعاهدها في مدينة رفيق الحريري إلى الأسبوع المقبل، مستندةً إلى "تطور الظروف الأمنية" في الضاحية الجنوبية وبينما يتصاعد الخلاف بين الطرفين في مدينة صيدا أيضاً.

وقد جاء هذا الإجراء بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أصدرّا أوامرهما للجيش بشن هجوم مباشر على الضاحية الجنوبية، رغم أن هدنة انتفاضة حماسة الحماس التي بدأت في 17 أبريل لا تزال سارية حتى أوائل يوليو. وفي الوقت نفسه، تستعد لجنوب جورج واشنطن، الذي تستضيفه الولايات المتحدة، لجولة مفاوضات بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية، في محاولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة التي تزداد فيها الاشتباكات وتستمر فيها الخروقات اليومية لوقف إطلاق النار.

تستمر إسرائيل في خرق الاتفاق المتقن رغم ذلك، حيث تستمر الهجمات الجوية والبرية التي تتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير منازل في عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان. يردّ حزب الله على ذلك بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف القوات والآليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. يأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت إسرائيل توسيع وجودها البري في جنوب لبنان، مع احتلال قلعة الشقيف الاستراتيجية في محافظة النبطية، وتجاوزها للحدود لتغزو نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، شهد لبنان عدواناً موسعاً خلف وراءه أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وأربعة آلاف مائة وإثنا عشرة جريحاً، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقاً للبيانات الرسمية. وتستمر إسرائيل في احتلال أراضي في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعضها منذ الحرب الأخيرة بين 2023 و2024، وتستمر كذلك في احتلال أجزاء من فلسطين وسوريا، رافضةً الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل الضاحية الجنوبية حزب الله نزوح

United States Latest News, United States Headlines