تزييف إشارات GPS يهدد سلامة الطيران المدني ويؤثر على مئات الرحلات يومياً

تعرضت طائرة وزير الدفاع البريطاني لعملية تزييف إلكتروني فوق إستونيا، وكشفت بيانات عن انتشار ظاهرة التزييف والتشويش على نظام GPS في مناطق النزاع، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني.

في واقعة أثارت القلق بشأن أمن الملاحة الجوية، كشفت بيانات الرحلة أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تقل وزير الدفاع جون هيلي فوق إستونيا الأسبوع الماضي، عندما تعرض نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) لعملية تزييف إلكتروني.

وفقاً لتحليل أجرته بي بي سي، بدأ جهاز الإرسال والاستقبال للطائرة فجأة بالإبلاغ عن موقعها في عمق الأراضي الروسية، على بعد 300 كيلومتر من مسارها الفعلي، بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة فقط فوق بحيرة قرب سانت بطرسبرغ. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الطيارين اضطروا إلى استخدام نظام ملاحة تقليدي أقل دقة، لكن سلامة الطائرة لم تتعرض للخطر.

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تمثل جزءاً من ظاهرة متزايدة تُعرف بالتزييف الإلكتروني لإشارات GPS، حيث تبث أجهزة أرضية إشارات أقوى من إشارات الأقمار الصناعية، مما يخدع أنظمة الملاحة في الطائرات والمركبات الأخرى. تشير بيانات شركة SkAI للاستشارات الجوية إلى أن أكثر من 100 طائرة ركاب كانت تبث مواقع خاطئة في المنطقة نفسها ذلك اليوم.

وتُظهر الأرقام أن حالات التزييف والتشويش - الذي يُخفي الإشارات - تنتشر بشكل كبير في مناطق النزاع والنشاط العسكري، مثل منطقة البلطيق والخليج والبحر الأحمر والهند وباكستان وميانمار. ففي الخليج، بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قفز عدد الرحلات المبلغ عنها من 99 في فبراير إلى 5381 في مارس. وفي البلطيق، تضاعفت الحالات من 17243 في 2024 إلى 59447 في 2025، بالتزامن مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

يواجه الطيارون تحديات خطيرة بسبب هذه العمليات. يقول الطيار البريطاني السابق سام رذرفورد، الذي قاد طائرة من السعودية إلى عُمان الشهر الماضي، إن نظامي الملاحة والطيار الآلي توقفا فجأة قرب الحدود الإماراتية، واضطر لاستخدام البوصلة المغناطيسية والاتصال بمراقبة الحركة الجوية. وتشير تانيا هارتر، رئيسة الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة، إلى أن التلاعب بـ GPS قد يدفع الطيارين إلى إيقاف أنظمة التحذير من الاصطدام الأرضي، أو تجاهل تحذيرات خاطئة بالارتفاع حتى على ارتفاع 37 ألف قدم.

كما تتأثر أجهزة الرادار الجوي، مما يضعف شبكة الأمان في الطائرة. ويضيف الطيار أرتور روديونوف من شركة دايموند سكاي أفييشن أن فرق الموقع قد يصل إلى 1600 كيلومتر، مما دفع شركته لتطوير بروتوكولات لفصل نظام GPS في المناطق المعروفة بالتداخل. ويحذر الخبراء من أن سهولة توفر تكنولوجيا التشويش تجعل هذه الظاهرة أكثر شيوعاً، خاصة مع السماح باستخدامها للأغراض الدفاعية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي أعرب عن مخاوف بالغة من تهديدها لسلامة الطيران المدني





